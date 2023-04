Cuatro Cosas

Oído –o, casi mejor, ojo...–, fratres, porque otra vez hay cabreo, disciplinado y serio, pero cabreo, entre los Cuerpos y Fuerza de Seguridad. Ahora, tras el episodio, trágico, del policía nacional que, destinado en A Coruña, se apoderó –estando de baja e investigado por supuesta actividad ilegal– de una pistola. Forzando la taquilla de un compañero y huyendo después hasta que fue descubierto por la Guardia Civil en Burgos y abatido tras un tiroteo. Jo.

La cuestión, preguntan los portavoces del SUP –sindicato activo, no como los que duermen en el sarcófago, donde hay espacio porque cada día son menos “mayoritarios”, ¿capisci..?– es por qué no hay armeros para pistolas, por ejemplo, y de ese modo o se dejan mal protegidas pese a estar en dependencias policiales, porque las cerraduras son fáciles de abrir, o la alternativas es tenerlas en su domicilio. Es la opción que les dio el hoy ministro, que fue su jefe. ¿No?

Esa es una de las cuestiones que el ex delegado del Gobierno dejó pendientes en su papel, casi único ,aparte de representante del PSOE en Galicia. Otra es la mejor dotación de apoyo psicológico profesional a quienes velan, arriesgando su vida por la seguridad ciudadana –que en este Reino disminuyó en el tercio que aumentó la delincuencia bajo Miñones– para al menos reducir el riesgo que el estrés de la tarea provoca entre policías y guardias civiles. ¿Eh?

(Otra cosa, antes de rematar por hoy. Parece que lo narrado aquí ayer acerca de la actual situación del PP en Vigo, narrada por un malévolo PPoncio, ha provocado revuelo entre la parte contratante de la primera parte, que acusa a JG de ser el filtrador enmascarado. Se lo apunta un tercero a Anacleto, y el agente secreto duda entre reír en modo normal o a carcajadas. Pero ha despejado las pocas dudas que aún tenía: los servicios de intelligentsia del centro/derecha olívico parecen formados por la agencia que dirige la señorita Pepis. Uyuyuy...)