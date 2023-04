Vida e literatura en Minglanilla

En xuño de 1935, escritores de 38 países temerosos da barbarie do nazismo reuníronse en París no denominado Congreso Internacional de Escritores en Defensa da Cultura. Como consecuencia deste encontro fundouse a Asociación Internacional de Escritores en Defensa da Cultura que, en plena guerra civil, será convocada en España. Este segundo Congreso, inaugurado en Valencia o día 4 de xullo de 1937, continuou en Madrid entre o 6 e o 8, pasou a Barcelona o 12 e rematou en París os días 16 e 18 do mesmo mes. Non obstante a verdadeira capital e sede principal do evento recaerá nunha pequena vila de Cuenca, Minglanilla.

O traslado dos 150 escritores e intelectuais de todo o mundo, asistentes a este II Congreso, desde Valencia a Madrid para continuar coas xornadas programadas efectuouse en varios autobuses, que fixeron unha parada reparadora en Minglanilla, pequena vila de menos de 3000 habitantes, maioritariamente anciáns, mulleres e nenos e que se converterá na capital sentimental do Congreso. Os nenos, en gran parte, eran orfos evacuados de Badaxoz, acollidos na escola local. Mentres os congresistas mantiñan unha reunión inesperada na casa do concello, silenciosamente comezou a concentrarse a xente do pobo na praza do consistorio. Romperon a cantar o himno da República e os Neruda, Mª Teresa León, Carpentier, González Tuñón, Octavio Paz, Elena Garro, Huidobro, Amparo Mom, Malraux, Malcom Cowley, Julien Benda, Nicolás Guillén, Stephen Spende, Anna Shegers, Juan Marinello etc. saíron deseguida a falar coa xente. Deste encontro espontáneo quedaron numerosos testemuños que deron á volta ao mundo. Un deles, recollido nas súas ‘Crónicas de España’ (1925-1937) polo cubano Alejo Carpentier, conta a súa conversa cunha muller anciá, “arrugada en grado increíble” que rexeita toda posible axuda económica e limítase a rogar: –“Deféndannos , vostedes que saben escribir". “A verdadeira capital do Congreso de Escritores en Defensa da Cultura de 1937 recaerá nesa vila de Cuenca” Carpentier comprende en Minglanilla que a súa palabra é un instrumento de combate que pode servir para facer visibles as vítimas ignoradas dunha guerra que deriva dun golpe de estado fascista. Debemos outro memorable testemuño ao novelista chileno Alberto Romero (1896-1981) autor dunha obra titulada ‘España está un poco mal’ (Ercilla, Chile, 1938). O seu encontro cun home vello, tamén enloitado, remata na súa casa e escoita estas palabras: “O meu fillo dormía nesta cama. Aprendinlle a traballar, a ser boa persoa ¡e o meu fillo matáronmo! E vostede se é escritor terá que contalo...”. O home, que non tiña nada con que pagarlle polo favor pedido, ofreceulle un coello... ‘España está un poco mal’ foi o derradeiro libro de Alberto Romero. Nada máis rematar o Congreso regresou a Chile e viviu aínda corenta anos pero a súa obra quedou clausurada coa promesa cumprida que lle fixo a este ancián de Minglanilla. As estrelas do Congreso, cóntannos os profesores Aznar Soler e Niall Binns, non foron os escritores, serán os soldados e o pobo. A proximidade da Fronte de combate e os bombardeos constantes conferían un especial significado ás palabras proferidas polos congresistas. O escritor cubano Juan Marinello (1898-1977) aplaudiu nas súas crónicas de España para a revista 'Mediodía' ao soldado que irrompe nunha sesión do Congreso reivindicando que na punta da súa baioneta tamén está a defensa da Cultura. E este mesmo escritor cubano rende admiración ao novelista alemán Gustav Regler (1898-1963) que, ferido en combate, sae do hospital para dirixir unhas palabras aos emocionados congresistas. A guerra, en definitiva, forxou unha unidade indivisible entre a literatura e a vida. E Minglanilla foi o escenario emotivo no que se fraguou esta unidade.