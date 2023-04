El talante

Es posible que, como algunos –incluso dentro de su propio partido– piensan, el asunto tenga truco y los mensajes del secretario general del PSdeG se orienten a cubrir el hueco socialdemócrata por el que la política del PSOE, claramente escorado a una izquierda radical a causa de la presencia de Podemos en el Gobierno, pierde votos al decir de las encuestas. Pero, al menos desde una opinión personal, es muy poco probable: desde que ocupa la dirección del socialismo gallego, el señor González Formoso ha sido coherente en torno a unas ideas claras, entre las que destaca la urgencia de que Galicia resuelva sus graves problemas y la reiterada invitación al diálogo.

Ese carácter sosegado le ha causado ya algún roce con su propio grupo parlamentario, saldado desde la jerarquía. Pero ha insistido después en su llamada a las diferentes fuerzas políticas para conseguirlo porque es necesario. Es decir, está en la línea del modelo europeo, en el que los socialistas –los “social/traidores”, como los llamaban Lenin y Trotski– no han tenido problemas mayores para pactar con la democracia cristiana o los liberales para lograr el progreso de sus países respectivos. Es decir, una línea diferente a la que concentra los esfuerzos del PSOE actual, lastrado por el peso de la ultraizquierda podemita que comparte el Gobierno que preside el señor Sánchez.

Un Gobierno al que es leal el secretario general del PSdeG, sin otro matiz que el de insistir en que Galicia es lo primero para él y que eso no sólo es compatible con la disciplina interna de la organización, sino con el interés general de esta tierra. De ahí que resulte rechazable la idea de que la actitud de don Valentín sea apenas un truco, un modo de tapar huecos, de evitar la pérdida de votos de su partido. Queda dicho, y procede insistir en ello siempre desde un punto de vista particular. Y queda claro que lo expuesto no se trata de un halago a la persona, aunque lo merezca, sino a la manera que tiene el secretario general del PSdeG de enfocar una política que resulta útil para la estabilidad de este antiguo Reino.

Otra actitud sólo impide acuerdos globales necesarios pensando en el bien colectivo menos que en objetivos que pueden agradar fuera, pero que aquí llevan implícito el desencuentro. Desde la oposición es imprescindible la confrontación de ideas, la crítica y el control de quien gobierna, pero eso no elimina la cooperación en asuntos de interés general: la dirección actual ha llegado a acuerdos con el PP y a nadie sensato se le ha ocurrido criticarlos por “razones de partido”. Desde una posición realista, el político socialdemócrata expuso ante una representación muy importante del empresariado, hace unas fechas en Vigo, aquello de lo que un día se habló mucho para exaltarlo y hoy semeja olvidado: el talante.

Ese sosiego resulta especialmente beneficioso tanto para Galicia como para el PSdeG tanto más cuanto que una parte del propio Gobierno central lleva semanas con mensajes incendiarios contra empresas y empresarios que quizá aporten unos cuantos votos de sectores radicalizados al extremo, pero que a medio y largo plazo perjudican al socialismo moderno, a su partido y al bien común. Y por eso se puede decir, como opinión, que el talante del señor González Formoso es un bálsamo para un país que necesita menos radicales –progresistas o conservadores, porque ya tiene demasiados– y más políticos a los que les quepa Galicia en la cabeza.