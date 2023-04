Qué bien le sientan a Carmiña los 90 años que le celebraron los suyos en el Attica 21 de Samil. Carmiña y Manolo (hijo de María de El Manjar) abrieron allá por los años 60 Casa Otero en Teis, que durante 40 años fue referencia en Vigo junto al Canario, Barrantes, Mosquito, Basilio, Cíes... buenos compañeros de viaje en aquellos tiempos. Pue ahí la tenéis, tan fresca, rodeada de sus hijos Manolo, Antonio y Gabriel, nueras, nietos y algún bisnieto.

Decenas de años después de aquel curso en los jesuitas

Primero se citaron los 28 a la hora del vermú en el Tita Rivera de Plaza de Compostela 17 (esquina con Colón), después en el restaurante Pigmalión. Estaban allí, en animada charla y seguro que muchos se preguntaban a sí mismos: ¿han pasado seis decenios desde cuando aprendían a leer en Ingreso o Primero de los Jesuitas con el hermano Rivera o, como les parecía a ellos era un espejismo e iban a continuar disparando con los bics a modo de cerbatana? Promoción 1968 de los “cuervos”. Miguel Fernández, Agustín Rodríguez Carballo, Jesús Fontaíña, Mito Barros, Carlos Monforte, José Manuel Maceda, Gefaell Chamochín, Manuel de Felipe, José Luis Pérez de Lis Eduardo Fraga, Elías Puga, Manuel Vázquez Gómez... y así hasta 28 al menos volvían a reunirse en Vigo. Esos mismos que, estoy seguro, cada mañana al levantarse y tropezar con ese fatídico instrumento llamado espejo, se preguntaban lo mismo, ¿es posible que tanto haya cambiado, que con tanta velocidad haya pasado todo? ¿Que muchos tengamos hijos y nietos? Pues sí, era cierto, así que brindaron al menos por ser, por estar, por haber llegado.

99 años cumplidos, Amalia, y nadie sabe cómo ha sido

Aquel año que nació, hace cien menos uno, el ministerio de Guerra cedió al pueblo de Vigo los terrenos del monte del Castro, a excepción de la antigua fortaleza militar. Amalia Franco Quintana acaba de cumplir los 99 muy lejos, allá por New York, porque tras la guerra civil casó con un castellano allí asentado que la vino a buscar. Cuando nació en Vigo la ciudad no llegaba a los 54.000 habitantes censados, la Alameda era un parque con forma de rectángulo en el que había solo, dicen, 56 chopos plateados. Mandaba en Vigo el exmilitar y relojero Orencio Orosa y Alfonso XIII en España. Aquel año 1924 nació ella de inmigrantes maragatos y creció en la calle Joaquín Yáñez, en el edificio colindante propiedad de Pedro Román que había encargado a Jenaro de la Fuente para Casino de Vigo con salón de baile. Sí, sí, el edificio Ferro. Amalia creció ahí al lado, en la veintena se fue a New York, tuvo hijos norteamericanos de nombre y apellido español –Isabel, Carlos, Amalia Fernández– y cada poco nos visita. Estos días cumplió 99 años y quiere volver en verano.

Y ahora, ¿el descorche?

En segunda acepción, el descorche es hacer que los clientes de un bar de alterne consuman bebidas. En la restauración normal, el descorche de vino es un servicio añadido en el que el cliente lleva su propia botella y el personal lo sirve en el momento. Mira por donde, por vez primera en Vigo a mí me cobraron por descorche en la cuenta por la cena en uno de esos restaurantes de Vigo con terraza que se llenan de guiris ahí ante Las Avenidas. No digo cual. Preguntadle a Amparo Villar o a Natalia Rodríguez, sorprendidas por esa práctica. Pero si nosotros no llevamos botella alguna... preguntaron ellas ¿Nos cobran por retirar el tapón de la botella? Si llegamos a ser guiris... La noche siguiente, en Casa Marco, todo lo contrario. Profesionalidad, un restaurante que prestigia la cocina de Vigo. Buen gusto. Dicen ellos y dicen bien: una cocina tradicional que adornan con toques elegantes y modernos. Y, en medio, Marco imponiendo su ley entre fogones.