Este grupo de jóvenes y activos miembros de la Asociación Daniel Castelao de Cabral, 53 por más señas, con su activo presidente, Luis Lago, al frente, se desplazó a Ponte da Lima, para celebrar su 10º aniversario con una opípara comida. Comer sí, que da placer al cuerpo, pero también una visita al Museo del Juguete, a su famoso puente medieval, a la torre Cadeira Velha, a la estatua del general romano Brutus... que da folgos al alma (cultural).

¡A los de la Armada Poética! Cita con Marcos Lorenzo

Buenas noticias viajan desde el norte y me cuenta Llerena, la de Perozo. Llega a Vigo el viernes desde Ferrol, de puerto norte a puerto sur, de astillero a astillero, el antropólogo, economista, poeta, “aforista” y técnico cultural Marcos Lorenzo. Nos trae su nuevo libro, Enser, editado por la viguesa Galaxia. Y nos lo va a presentar acompañado por Luis Valle y María Xosé Porteiro (¡qué dos!) en la flamante sede de la Asociación Évame Oroza, nacida hace unos meses para preservar la memoria y obra de ese poeta excepcional y divergente que fue Carlos Oroza y también para movilizar la lírica en nuestra ciudad, como a él le hubiera gustado. Este autor que nos visita es capaz de publicar un estudio sobre la felicidad primero y un libro como este después, un anti estudio, nada académico, lleno de preguntas, de respuestas, a base de mimetizar lírica y prosa. Lorenzo es un coruñés que se inventó la Semana da Poesía Salvaxe de Ferrol (la más gamberra) y que también nos trajo a figuras del pensamiento (como Octavio Paz) al ciclo Nexos en la Ciudad de la Cultura (el más formal). Marcos se pasará el viernes, a eso de las 19:30 horas, por la sede de Évame (que está en el Vigo Vello, en la Subida Costa número 5) para que compartamos un tiempo cómplice. Alegría.

Del nombre de la madre, de Cao, al arte “noso” de Bernárdez

Hace tiempo que que no veo a Rosa Elvira Caamaño, profesora que fue de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Conservo en una estantería de casa ese libro suyo de 2014 sobre los caballos en la historia y el arte. Sé que mañana jueves estará a las 19,30 en la Escuela de Artes e Oficios porque presenta ahí En el nombre de la madre. Creación y luz, un libro de Luis Rodríguez Cao, Doctor en Psicología, que fue responsable del área de Superdotación Intelectual de la provincia de A Coruña (conmigo no tendría trabajo), ilustrado por María Eiras. Muy poético texto, me dice. En la primera parte, Creación, resume como desde la nada un ser se va gestando en un espacio misterioso, oscuro, líquido, con un toc-toc de fondo sónico, hasta abrirse a la luz. .Sí, pero hoy, a la misma hora y lugar, quienes prefiráis ahondar en el arte, en el gallego, tenéis a Carlos Bernárdez con su libro “Unha historia da arte galega”, en un acto del Ateneo Atlántico.

Edra, apoteósica despedida

Apoteósica despedida del bar Edra, dura prueba para los de vejiga fácil o cerveza rápida porque había que hacer cola tanto para el servicio como para llegar a la barra. Me lo cuenta Ani Boado, que no consiguió llegar ni a uno ni a otro. Me lo cuenta el pintor Secundino Diz, que llegó por vía interpuesta. Un hormiguero de gente en el funeral de este bar, que se cierra y no por gusto. Toda la plaza de Pescadores y calles adyacentes parecían tomadas por gente que quiso despedirse del local de Eva Marcos , que a tantos sirvió en 20 años y tantos pequeños placeres facilitó en sus intimidades pétreas o en su terraza. Empezó la despedida de día, acabó de madrugada. El Edra murió, entre aplausos. Cuando un bar muere, algo de ti muere.