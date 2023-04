El contraste

Resulta curiosa, en verdad, la argumentación que el Gobierno que preside el señor Sánchez, y expone su ministra Rodríguez – por sí o por alguno de sus portavoces autorizados– casi siempre se excluye a Galicia. Y no ya de los compromisos (verbales, casi siempre) en materia de obras públicas, sino también de los que establecen como condición aceptada a cambio de los apoyos de un grupo que, como en el caso que ahora ocupa la actualidad, el BNG, es engañado. Conste que se emplea ese verbo, “engañar”, en el más directo de los sentidos posibles, porque exactamente eso es lo que han hecho PSOE y Podemos a los nacionalistas gallegos, en el caso de los peajes y la transferencia de la AP-9.

Lo primero se aplicó como reajuste inservible que no supuso cumplimiento –a pesar de los intentos de la organización para demostrar lo contrario–, y lo segundo, todavía en clave de supuesto, acaba de definirse como imposible por los que tienen la última palabra. Y se hace empleando el mismo “razonamiento”, o uno muy parecido, al que se usó cuando dejaron fuera de la financiación para reparaciones las autovías del Noroeste, esto “por falta de rentabilidad” y aquello “a causa del “gasto excesivo” que supondría: aquí no se han atrevido a manejar el otro criterio, porque vistas las facturaciones anuales por el uso de la autopista hubiera sido risible. O sea, más o menos como casi todo lo que el actual equipo de Moncloa decide para Galicia.

En este punto, y se afirma sin malicia o intención perversa, sería muy interesante saber qué opina el nuevo delegado del Gobierno en A Coruña, señor Gómez Besteiro, presunto –por ahora sólo eso– precandidato a la Xunta, hipótesis que por no desmentida exigiría aclaración acerca de su intención final en tono al asunto. Y es que, como don Xosé Ramón aseguró en su primer acto oficial, que defendería “las políticas” de su representado, no estará de más saber qué piensa, al menos en público, sobre la decisión, en apariencia definitiva, de su representado. Que, por cierto, desprecia una petición del Congreso de los Diputados respaldada por una mayoría muy significativa.

(Del mismo modo que en su momento el Parlamento gallego votó por unanimidad a favor de reclamar la citada trasferencia. Por cierto, sería igual de interesante que el PSdeG manifestase su punto de vista acerca del asunto. Porque de ese modo se dejaría claro, en caso de que primase la sinceridad sobre las circunstancias preelectorales, su partido y Delegación de Gobierno comparten la idea del secretario general señor Formoso –en resumen, “el interés de Galicia ante todo”– o del señor Besteiro que en su primera aparición pública aseguró que defendería las políticas del Gobierno” al que representa. Y queda constancia de nuevo de que no se trata de incordiar y menos aún de poner palos en las ruedas de alguien, sino de aprovechar la oportunidad, por más que negativa en principio, para despejar dudas.)

En fin, parece bien orientado, o al menos respetable, el argumento de que a la gente del común lo que le importa no es tanto quiénes tengan la competencia sobre la Autopista del Atlántico, sino si suben o bajan –y, por supuesto si se eliminan– los peajes. Ocurre que esto está íntimamente ligado a lo primero, porque mientras la concesión esté en la órbita privada, el asunto del pago por los servicios está reglado en el contrato de concesión, que no contemplas la gratuidad y habría que esperar hasta bien entrado 2040 para librarse de esa obligación. Mientras, queda tiempo para analizar, y obtener las debidas conclusiones acerca de lo que algunos políticos prometen y no cumplen y de aquellos que por interés o por ingenuidad, muerden el anzuelo de los que sólo pretenden pescar votos.