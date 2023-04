Estos días fui a ver la película “A cero.5”. La verdad es que me quedé profunda y gratamente sorprendido. Es la tercera película gallega o relacionada con Galicia que veo en esta temporada. Después de “As bestas” y “Matria”. Un excepcional trío.

No voy a hablar ni de “As bestas” ni de “Matria”, son extraordinarias películas suficientemente conocidas y altamente reconocidas y valoradas por el público y los medios de comunicación. Realmente se lo merecen.

Pero yo no había oído hablar de “A cero.5”. Me la recomendó un querido amigo. Y fui a verla. Mi sorpresa fue enorme. Tanto por lo que narra como, sobre todo, por como lo narra. Oí comentar a su director, el vigués Gonzalo Suárez Garayo, que se llama “A cero.5” porque es medio documental y medio ficción. Pero, sobre todo porque es la altura del asiento de las sillas de ruedas.

El guión es muy serio. Narra la historia de un chico, el propio Gonzalo Suárez Garayo, que desde que tuvo uso de razón quería hacer cine y soñaba con dirigir comedias hasta que un día se subió al coche equivocado. Accidente de tráfico entre las nieblas de Castilla. Rotura de vertebras. Lesión medular. Paraplejia. Lucha por la vida. Pero ya en los primeros días, incluso antes de ser ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, decide hacer una película contando su propia y tremenda experiencia.

Vivía en Madrid, pero estas circunstancias le hacen regresar a Vigo. Y aquí descubre dos cosas. Por un lado, que en Vigo hay tres escuelas de cine, a tres niveles diferentes: el IES Audiovisual de Vigo (EAV), la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV) y la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia (EGACI), actualmente Gonzalo Suárez Garayo es profesor en las tres. Y por otro, a través del admirable Pablo Beiro, que hay una asombrosa Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo (AMFIV) con un equipo de baloncesto sobre ruedas que lleva ese mismo nombre, AMFIV, y juega en la División de Honor de España.

Gonzalo se incorpora a este equipo que aunque se toma muy en serio la parte deportiva, de tal manera que en 2017 conquistaron la Copa de Europa – Challenge Cup, lo que les convierte en uno de los pocos equipos gallegos que ha conquistado una Copa de Europa en cualquier modalidad, lo más importante para ellos es la integración a través del deporte.

El guión de la película nos cuenta todas estas cosas. Pero una película no es solamente un guión, por muy bueno e interesante que sea. Tiene una fotografía, un montaje, una dirección de arte, una música, un sonido, una dirección artística, una producción… y, fundamentalmente, una dirección. Todos los elementos de esta película son, en mi opinión excelentes. Especialmente la dirección. Lo que la convierten en el tercer elemento del excepcional trío de películas gallegas que les comentaba al principio de este artículo. Ya sé que no es una película con la difusión de “As bestas” o “Matria”. Aun así, si pueden, no dejen de verla.

*Instituto de Estudios Vigueses