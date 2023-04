El instrumento

Anuncia, la Xunta de Galicia, su intención de reducir la burocracia. Algo que, dicho así, debería fomentar una explosión de entusiasmo, al menos de una parte muy importante de la sociedad gallega, encadenada a un sistema de tramitación de asuntos que a veces bajo la excusa de que “blinda las garantías” de los administrados, no sólo es discutible, sino que provoca exasperación en quienes reciben desde las ventanillas el fatídico “vuelva usted mañana” o el silencio de los ordenadores a los requerimientos. La parte incómoda de la noticia es que reduce la “alegría” al ámbito de las ayudas, al menos según la nota oficial, para que los beneficiados puedan acceder a ellas con rapidez.

Ocurre que, dada la proximidad relativa de las elecciones municipales, es inevitable que esa reducción en el ámbito administrativo provoque la sensación de que otra vez se encuentra la gente del común con la conversión de lo que aparentan acciones positivas en simples instrumentos de campaña para cosechar votos. O, dicho de otro modo, que como en todas partes cuecen habas, la Administración gallega imita –aunque con medios más escasos y, por tanto, en desigualdad– a la regadera del Gobierno central, que aprovecha las cantidades gigantescas procedentes del alza de impuestos en una oferta a los contribuyentes falseada y torticera: “regala” miseria tras recaudar fortunas.

Sea como fuere, y a pesar de que el objetivo es estratégico, no hace falta perder el tiempo en buscar calificativos diferentes, porque acercar la Administración al administrado, que era el propósito aparente de la reforma de la organización político- territorial de España en 1978, sólo fue verdad en cuanto a la referencia geográfica, y no del todo. Y como consecuencia se logró sólo aumentar la telaraña que convierte a la burocracia española en un obstáculo para cualquier cosa. Y, a la vez, reformarla para que, sin descuidar las garantías, funcione con agilidad y seriedad, se ha vuelto imprescindible para competir con posibilidades de éxito en la competencia con los países que han modernizado –y no complicado más– su estructura.

Este anuncio de la Xunta, sobre todo en ese sentido, decepciona: no supone reforma ni revolución, sino apenas un instrumento de precampaña electoral. Y no precisamente de los más atractivos, porque se parece demasiado a los trucos en los que tan hábiles son sus adversarios. Y si hay una oportunidad seria de modificar la situación actual, primero en las municipales y después en las generales, va a depender precisamente de que la alternativa no caiga en los errores que sus rivales han cometido, la mayoría de ellos zafios y sectarios, pero que han abierto los ojos a una gran parte de la ciudadanía. Y es que la gente corriente, muy mayoritaria, está harta de que le tomen el pelo.

Así pues, y expuesto lo anterior a modo de opinión, procede insistir en que si Galicia quiere ser competitiva al menos en lo que a captar inversiones se refiere, no puede reducir demasiado el alcance de esa especie de revolución administrativa que significa el anuncio de que se recortará la burocracia. Ese es el primer paso, pero decisivo, para eliminar el contraste por ejemplo con el norte de Portugal y dar facilidades a quienes quieran enviar aquí su dinero. Y, esta vez sí, eliminando complejos y mirándose en el espejo del país vecino como dijo en su momento el expresidente de la Xunta y en la actualidad jefe de la oposición a la coalición gobernante, señor Feijóo . De ahí que el mejor instrumento, si se maneja bien, para obtener éxito es la reducción de un sistema paralizante.