Non centenario de Murguía

Acábase de se presentar, na librería Couceiro de Compostela e de ser reeditada pola Fundación Rosalía de Castro, o número 7 da revista Follas Novas da que é director X. L. Axeitos. Nas 287 páxinas deste órgano dos estudos rosalianos, un conxunto brillante de autoridades na materia descorre sobre aspectos da figura de Murguía que, en días xa lontanos, habitou con Rosalía, compañeira da vida, a casa dita da Matanza seguramente a causa dun horrendo crime cometido alí, dentro da literatura e nos tempos galego-casteláns do gótico florido. Falamos dunha acordanza feita a Manuel Antonio Martínez Murguía, nado o 17 de maio de 1833 e morto o 1 de febreiro de 1923, hai cen anos e despois dunha vida consagrada á idea de Galicia como nación carente de poder pero necesitada de o ter.

"Murguía fixou os termos do que hoxe entendemos por Galicia, nun labor inxente de investigación e pensamento histórico"

Nun paso glorioso d’O Divino Sainete, Curros Enríquez en función onírico-satírica, pintou uns cregos e frades goyescos que, dominados pola gula e o odio, comían da carne dun Murguía laicista, patriota galego e demócrata radical. Murguía está chantado no centro do protonacionalismo e forxouse así mesmo sendo moi novo e nas proximidades da fogueira revolucionaria de 1846. Para o xoven Murguía foi importante unha conmoción posterior: a que supuxo o bienio progresista (tratou del Marx) de 1854-1856. Rematan os anos de formación do pensamento de Murguía nese Banquete de Conxo no que o Terceiro Estado entra na Historia de Galicia. En Conxo, 1856, congregáronse as mellores mentes da xeración de Murguía para celebraren a libertade: “Ya rompe nuestra aurora y centellea” –recitara Pondal–. Poida que o eco de Conxo aínda resoe hoxe no relato nacional galego de maneira secreta ou misteriosa. Murguía, certo, escribiu todos os artigos do programa xeral do Rexurdimento político e cultural de nós. As institucións propias e democráticas, sempre a parroquia eternamente posposta. A restauración da unidade con Portugal. O idioma polo que sempre hai que loitar e a sombra do cal hai que se cobexar porque as linguas son as verdadeiras “bandeiras nacionais”.

Murguía cedeulles a outros (a Outra) o honor de refundar autorialmente o idioma pero el nunca cesou de defendelo en canto cerne mesmo da Patria. Murguía fixou os termos do que hoxe entendemos por Galicia, nun labor inxente de investigación e pensamento histórico no que non ten lugar nin a terxiversación nin a fábula. Esta columna únese, pois, á conmemoración do centenario da morte de Murguía. Pretende evocar a influencia que el exerceu e exerce sobre a conciencia de Galicia ao longo de anos coma area este que foi escoitado como “maître à penser”. Sen o paso polo mundo de Manuel Murguía, posibelmente Galicia non fose como é hoxe. Parabéns á Fundación e Patronato Rosalía de Castro por este acto de recoñecemento a Manuel Murguía, figura que nunca pode ser relembrada sen a presenza de Rosalía e ambos na Horta da Matanza.