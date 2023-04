Cuando los medios fracasan como control del poder

El galardonado periodista estadounidense Glenn Greenwald critica que quienes asistieron a la rueda de prensa sobre la detención del responsable de la última filtración de documentos del Pentágono se limitaran a preguntar al portavoz del Gobierno qué medidas iban a tomarse para evitar en el futuro tales fallos.

Cómo es posible, escribe Greenwald en Twitter, que los periodistas no aprovecharan la ocasión de preguntar en cambio por el contenido de esos documentos que contradicen, entre otras cosas, el optimismo oficial sobre la conducción de la guerra de Ucrania y las posibilidades que tiene Kiev de conseguir sus objetivos frente al invasor ruso.

Los documentos filtrados demuestran claramente, según Greenwald, que la Casa Blanca y el Pentágono ocultaron a la opinión pública, entre otras cosas, la presencia de unidades especiales de militares de la OTAN en suelo ucraniano o la falta de municiones en la defensa antiaérea del país invadido.

Greenwald critica a los medios llamados de referencia para los que él ha trabajado en el pasado, entre ellos The New York Times, y dice que no es de extrañar que hoy muchos periodistas de investigación como Matt Taibbi o Seymour Hersh trabajen en medios alternativos y no en The New York Times o The Washington Post, que funcionan a veces como simples voceros del Gobierno.

Daniel Ellsberg, el ex analista de las Fuerzas Armadas de EE UU que mientras trabajaba en la Rand Corporation filtró al New York Times y a otros periódicos de su país documentos clasificados como de alto secreto sobre la guerra del Vietnam, en lugar de ser considerado un héroe, sería hoy puesto en la picota por los periodistas de esos medios, comenta Greenwald.

El propio Greenwald, que es también abogado constitucionalista, publicó en junio de 2013 en el diario británico The Guardian las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa clandestino de vigilancia electrónica global PRISM operado por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y que el propio presidente Barack Obama justificó públicamente durante una visita a Alemania.

Greenwald califica de “vomitivo” que tanto The New York Times como The Washington Post se hayan dedicado ahora, como si fueran agentes del FBI, a buscar al responsable de esas últimas filtraciones en lugar de presionar al Gobierno de Joe Biden y denunciar sus maniobras de distracción de la opinión pública.

¿Qué tipos de periodistas –se pregunta– son los que aprovechan una sesión informativa del Pentágono para pedir que se tomen medidas que impidan nuevas filtraciones, es decir que aboguen por mayor opacidad oficial, en lugar de reclamar al Gobierno más transparencia?

Los documentos del Pentágono estuvieron varios días en un grupo de chat de juegos en línea y también en alguna plataforma digital antes de que los grandes medios de comunicación se hicieran eco de ellos, algo que, unido a la identidad del supuesto responsable, un simple miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts llamado Jack Texeira, ha despertado no solo críticas sino también sospechas.

Según una información del diario británico The Daily Mail, el corresponsal para asuntos militares de The New York Times ha acusado a su propio periódico de “hipocresía” por haber “trabajado febrilmente” para descubrir al filtrador de los documentos en lugar de proteger su identidad como habría hecho si aquél se los hubiese filtrado a ellos.

Solo hora y media después de que el sospechoso fuera identificado por el diario neoyorquino, agentes del FBI se personaron en su casa y detuvieron al joven de 21 años, que, a diferencia de Ellsberg, Snowden o Chelsea Manning, no parece ser un idealista sino solo alguien que quería más bien presumir por internet ante sus amigos con el material secreto del Gobierno. ¿No resulta todo ello más bien grotesco?