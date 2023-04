España puede parecer otra en cinco semanas

Todo se jugará a penaltis porque el empate es monumental. Dos bloques equivalentes de derecha e izquierda; dos partidos principales disputando el liderazgo, PSOE y PP. Dos bloques dentro de la izquierda, Sumar de Yolanda Díaz y Podemos de Pablo Iglesias, que ya no disimula que no era verdad que se retiraba. Todo dividido por dos, o tres, también entre los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Y ese empeño de la izquierda para demostrar en política lo que en Física se conoce como la desintegración del átomo.

Con esas divisiones ideológicas, las de poder, de conveniencia y de afinidades, más el festival de egos, se está componiendo un nuevo mapa político en España que la ciudadanía sancionará en cinco semanas. El 28 de mayo, meta volante. Probablemente decisiva. El 3 de diciembre, examen final. Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. A penaltis. Toda la emoción. Toda la técnica y el azar en juego. Dos Españas bien diferentes.

El mapa político puede resquebrajarse. Olviden lo que ahora tenemos porque puede pintarse de otro color. Vas a Valencia y muchos dan por hecho que la ciudad será del PP porque la perdería Compromís. Y la Comunidad bailando, a pesar del liderazgo de Ximo Puig. Pasas por Albacete y se da como probable que el alcalde socialista repita, pero piensan que hasta puede caer García Page. La Cospedal dejó una ley electoral endemoniada reduciendo las Cortes a 33 diputados –igual que La Rioja, que tiene la sexta parte de población y una sola provincia– por lo que es difícil que Podemos, o Sumar, o incluso las dos marcas juntas, obtengan varios escaños. Así que, todo apunta a que, o mayoría absoluta socialista, o gobierno PP-Vox.

"El 3 de diciembre, examen final. Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. A penaltis. Toda la emoción. Toda la técnica y el azar en juego"

En Extremadura los socialistas no las tienen todas consigo y en Aragón la fragmentación, que ya forzó un gobierno cuatripartito hace cuatro años, ahora aún se complica más porque entrará en juego Teruel Existe con escaños probablemente decisivos. Tomás Guitarte, su diputado nacional, que ya fue clave en la elección de Pedro Sánchez, puede determinar el futuro gobierno de Aragón. Apuesten a que termina como vicepresidente ocupando la posición que tuvo el PAR ahora roto en tres fracciones. Dos les parecían pocas. La duda es si el nuevo presidente aragonés será socialista o popular. ¿La clave? Si PP y Teruel Existe suman, es probable esa coalición. Si para sumar hace falta Vox, no busquen ahí a los regionalistas. “No pactaremos con quien quiere liquidar el Estado Autonómico que tanto significa para la política y la economía”, argumenta Guitarte.

Quedan abiertas las batallas de Sevilla, Barcelona, Valencia –a pesar del ascenso previsto del PP– y de Zaragoza, por citar las grandes ciudades. En Madrid no se esperan sorpresas, aunque Martínez Almeida no vaya tan fuerte como Isabel Díaz Ayuso, que ya dijo que “mi rival es Pedro Sánchez”. La presidenta madrileña quizás se adelanta un año a los acontecimientos porque si Núñez Feijóo no llega a la Moncloa a la primera, igual le pide paso. A la primera no llegó Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, pero hoy día los tiempos se miden con otro reloj y las prisas son libres.

Y no olviden la batalla de las Diputaciones. Sus presidentes deberían elegirse por papeleta directa, al igual que las Juntas Generales vascas o los cabildos. El gobierno provincial es determinante porque las Comunidades Autónomas, a veces, son el nuevo centralismo. Pregunten en León, en Zamora, o en Pontevedra, por ejemplo. Vienen cambios.