Vale. Será interesante aguardar un poco para ver cómo reaccionará el Bloque al certificar, por fin, que la coalición le ha tomado el pelo no ya a su diputado, sino a media Galicia. Por lo de la Autopista del Atlántico, ofcourse. Yes: avecilla se refiere al cabreo que ya constató con un par de amigos que aún conserva y con acceso a otros. Y esos otros, que se declaran “do Bloque” desde hace mucho, están que bufan, pero no sólo por lo del difunto traspaso. ¿Eh...?

Y es que la excusa que envían los de los coros y danzas de la oficina de Rasputín Bolaños, acerca de que la transferencia de competencias saldría carísimo, tiene una respuesta fácil: el dinero se compensaría en un plazo relativamente corto gracias al suculento negocio que supone la AP-9. ¿O nadie se acuerda de las cifras que, por ejemplo, publicó FARO acerca de la factura. ¿Y de las declaraciones de poncios psoeciatas sobre la condición aceptada para el voto de investidura? ¿No...? Mientras, los políticos se dedican a lo suyo, que es pedir el voto de mil formas diferentes. O Noso Presidente, en Caracas, ensalza la labor de los gallegos en Venezuela, aunque lo que más necesitan es de todo menos buenas palabras; lady Ana, en Suiza, predica su buena nueva de que el nacionalismo sube en las encuestas, aunque ya se verá, porque la cosa varía mucho según se mire; en Coruña el BNG sube, pero en Vigo ca, y en Pontevedra ya hay dudas. Sí, allí... En cuanto a los sociatas, van cada uno a lo suyo en una estrategia general muy laxa. Muchos de aquí acudieron al mítin con Petrus –¿habrá sido cosa de Bolaños o del tío Abel, presidente de la FEMP, o de ambos...?–, quizá para hacer olvidar, a los asistentes, el recuerdo de que también estuvieron en el otro, aún mayor, que sirvió de epitafio político a Susana Díaz? Nunca se sabe qué pasará si los augurios no fallan, pero si no se cumplen, es seguro que puede haber una lista muy larga de caídos en batalla. ¿Capisci...?