Como cada primavera, bajo la influencia de la que para mí es la mejor estación del año, quiero pasarles a ustedes, mis lectores, nuevas reflexiones y frases tanto personales como de otros autores, no sin antes advertirles que, si bien pueden ser ciertas, es conveniente darles un margen para la duda. Al tiempo, les recuerdo una vez más que estarán influenciadas por el pensamiento y sentimientos del que les escribe. Asimismo, es verdad que lo que otro dice o escribe puede no gustarnos leerlo u oírlo, pero el que lo hace tiene el derecho a escribirlo o decirlo, el mismo derecho que tiene el que lo lee o lo oye a no compartirlo.

Trabajo y descanso

Es una enorme suerte y una gran oportunidad contar con un trabajo que nos guste. Es más, trabajar en aquello que nos agrada nos da energía y nos lleva a hacer lo imposible por ejercerlo mejor. De igual modo, es cierto que para sentirnos bien en nuestro trabajo hemos de tener el pleno convencimiento de que estamos haciendo lo adecuado y de la mejor manera posible. Trabajar bien y con más intensidad es la mejor manera de perfeccionar el mundo, la vida de los demás y nuestra propia vida. El naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) llegó a afirmar: “Un hombre que se atreve a desperdiciar una hora no ha descubierto el valor de la vida”. El reto en momentos de crisis, como el actual, es que no basta con que cada uno cumpla con su deber, ha de dar un paso más, aunque no es fácil dilucidar en qué dirección y hasta dónde. En todo caso, cambiaríamos personas cuyo único mérito es tener ascendientes de alcurnia por gente trabajadora y de buenas costumbres. Al tiempo, me atrevería a añadirles, al menos para los que somos creyentes, la sabia amonestación del padre de la iglesia Eusebio Hierónimo —conocido como San Jerónimo— (340-420): “Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado”.

También podemos y debemos descansar, bajo la consideración de que el descanso forma parte del trabajo porque después de él la labor se hace mejor. Sin embargo, el descanso no consiste en no hacer nada, sino que se trata de buscar labores distintas para las horas de ocio. No deberíamos dedicarnos solo a dormir ni tampoco a dar vueltas como una peonza. Descansar tampoco es aburrirse. Parece imposible que haya gente que se aburra. El autor, crítico y erudito estadounidense William Lyon Phelps (1865-1943) escribió: “Aquellos que decidan utilizar el ocio como un medio de desarrollo mental, que aman la buena música, los buenos libros, las buenas fotos, las buenas obras de teatro, la buena compañía, la buena conversación —¿qué son? Son las personas más felices del mundo”. Sobre ello el escritor y filósofo romano Séneca (5 a. C. – 65 d. C.) dijo: “El ocio, si no va acompañado del estudio, es la muerte y sepultura en la vida del hombre”.

Lo que no se puede, repito, es no hacer nada y, aún peor, no conformarse con ello e importunar a las personas ocupadas. En el trabajo de muchos, el peor individuo es ese que no sabe perder el tiempo solo y se convierte en castigo de todos. A los vagos se les dice con frecuencia: ¡por lo menos haz algo! Lo peor es que la mayoría de las veces hacen lo que no deben hacer. No recuerdo el autor, pero más o menos sí su virtual queja al contemplar a algún hombre y caer en la cuenta de que habíamos sido creados al final de la semana, cuando el Creador ya estaba cansado. No seamos uno de ellos, hagamos lo posible para dejar patente el esfuerzo certero de Dios. De todos modos, a esa persona, acaso compañera de nuestro trabajo, hemos de perdonarle, porque con su método de criticarnos y querer hacernos la vida imposible, lo único que hace es estimularnos y hacer que brillemos aún más.

Bondad y maldad

Partamos de la afirmación de la escritora y periodista española Rosa Montero (n. 1951): “La gente no se divide en ricos y pobres, negros y blancos, derechas e izquierdas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, moros y cristianos. No. En lo que se divide de verdad la humanidad es entre buena y mala gente”. Todos hablamos una y otra vez de lo importante de pensar bien, al menos en principio, pero no basta; después de expresarlo, el bien hay que finalmente hacerlo, por mucho esfuerzo que nos suponga. Sabido es que se puede escoger entre el bien y el bien, mas nunca entre el bien y el mal. Uno no es solamente bueno porque sus acciones no sean contrarias a las leyes establecidas, ha de buscar también seguir las normas morales y sociales, el decoro y el buen gusto. Hacer el bien no es gratuito, en muchas ocasiones nos supone esfuerzos y conflictos. Así lo expresó con acierto el sacerdote y educador italiano Don Bosco (1815-1888): “Para hacer el bien hay que tener el valor de sufrir y sobrellevar las contrariedades”. Y al llevarlo a la práctica no olvidemos que para hacer el bien a veces no se puede actuar de forma individual, hay que asociarse y no publicarlo. Algunos hacen el bien de forma individual y lo publicitan, lo que en realidad es una pamema ya que lo que únicamente buscan son los oropeles de la sociedad. En palabras de la periodista y autora dramática gallega Concepción Arenal (1820-1893): “Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, no hay vuelta de hoja, lo haga quien lo haga y en las circunstancias que sean.

Asimismo, no hemos de caer en el “buenismo”, no vayamos a ser tan buenísimos que no correspondamos a los que sí lo merecen, o lo que es peor, no vayas a serlo a cuenta de ellos. Dejémonos de “buenismos” de falsos hipócritas, más basados en conveniencias que en convencimientos. Son ingenuidades multiculturales con las que nos quieren adoctrinar o convencer de que son expresión de corrección política. Si realmente no queremos que exista el crimen, tenemos que aceptar el castigo, aunque nos duela a nosotros mismos. Si nos asaltara alguna duda sobre esta afirmación, bastará con que escuchemos las nefastas noticias de cada día, con la reiteración de actos delictivos y criminales. Una de las cosas que de forma repetida pretenden los malos es hacernos creer que los buenos son como ellos. Los buenos no deberían de caer en la tentación de alabar a los malos con la humana intención de acercarlos; todo lo contrario, hay que evidenciarlos por si existe alguna posibilidad de corregirlos y, si no es factible, apartarlos. Como remache, el pintor neerlandés Vincent van Gogh (1853-1890) dijo: “Verdaderamente el hombre es el rey de los animales pues su brutalidad supera la de estos”. Una tristísima afirmación, pero que en poco y alcanzando a pocos, sí es cierta. Determinados individuos van más allá y simulan con chanza el veneno sádico de su mordacidad sarcástica. Lo que pasa es que se le nota tanto como malos son. Son personas egoístas, a las que le pediríamos un favor: que no hagan daño inútil a los demás con sus gracietas sarcásticas.

Conciencia

No podemos aceptar vivir de cualquier modo, tenemos que hacer lo imposible por vivir con dignidad, como lo exigen los valores de los que somos portadores los seres humanos. Entre honor y conciencia, siempre conciencia. El honor está lastrado por la vanidad y la conciencia conduce a la justicia. Algunos políticos y legisladores no quieren oír hablar de conciencia, dicen eso es para los creyentes. Bueno, pues están equivocados, porque conciencia no es más que darse cuenta, y si no te das cuenta... ¿qué? Posiblemente es una de las funciones mejores de la mente. No hay inconveniente en que un hombre o una mujer sean muy enérgicos y tengan una voluntad fuerte, siempre y cuando ostenten una buena conciencia. Si hacemos que nuestros deseos por algo bueno y lícito se conviertan en órdenes para nosotros mismos, seguro que los conseguiremos. Lo que no puede ser es que primero la culpa sea de nuestros padres, después de la sociedad y después de no sé quién, y que nunca lleguemos a tomar la verdadera responsabilidad individual que nos corresponde.

No hay peor castigo que aquel hecho que no va seguido de la absolución de nuestra propia conciencia. Sobre ello el escritor y orador romano Cicerón (106 a. – 43 a.C.) sentenció: “Hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí”. El hecho de que determinadas normas y conductas sean aceptadas por la opinión pública, no es garantía de que sean buenas ni mucho menos. Sin contravenir la ley, recurramos a la objeción de conciencia y obremos en conciencia. La verdad es que hacemos unos esfuerzos terribles por dar satisfacción a nuestras apetencias materiales y muy poco o nada por incrementar nuestros bienes espirituales.

Adversidad

En determinados momentos de la vida, en el caso de algunos, demasiadas veces, surge la adversidad y, lo que es peor, nos vemos impotentes contra ella. Efectivamente, hay desgracias que no se pueden solucionar, y no queda más remedio que pasar página. Si estamos seguros que la cosa no tiene solución, en gran parte deja de ser adversidad. Cuando el acontecimiento negativo ha sobrevenido, evitemos que se vuelva contra nosotros mismos. Louis Pawels (1920-1997) y Jacques Bergier (1912-1978) escribieron en su obra El retorno de los brujos (1960): “Hagamos que los acontecimientos contra los cuales nada podemos, no puedan nada contra nosotros”. Esta afirmación constituye toda una filosofía aplicada de la vida. Lo que por supuesto no implica aceptar esos acaecidos ni hacerlos propios sino ponerse al margen y seguir con lo que nos es privativo y personal. Dicen, no sin razón, que la verdadera fortuna el hombre la alcanza remontando sus dificultades.

Cuando el infortunio y la fatalidad nos dejan abrumados, lloremos cuanto queramos y no dudemos en desahogarnos con esa persona que nos escuche y comprenda. Hablar de las desventuras consuela, pero de nada sirve si a continuación no se ponen en marcha la soluciones. No obstante, también es verdad aquello tan bien expresado por el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630): “En una vida sin penas, acaban por relajarse las cuerdas del alma”. Y es que el valor se mide en el sufrimiento, no en la prosperidad. Hay algunos que no solo sufren en la adversidad sino después temiendo otra nueva. Vaya, que no viven. Muchas veces es peor temer la desgracia que sufrirla. Decía el ensayista inglés, Charles Lamb (1775-1834): “Lleva tu cruz cantando y no suspirando. En todo mercado vale más una sonrisa que mil lamentos”.