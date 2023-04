Lost in Traslation

Mientras los partidos se preparan para las elecciones municipales y las autonómicas con la cabeza puesta en las generales de fin de año, el PSdeG pretende pasar este tránsito sin deshojar la margarita del liderazgo, aunque sabedores todos de que al final todo depende de Besteiro.

Todo indica que Formoso ha decidido apostar por As Pontes y por la Diputación de A Coruña, siendo ésta una apuesta arriesgada y comprometida que difícilmente puede permitirle una marcha atrás; porque en su apuesta por el municipalismo acepta el riesgo de una derrota si finalmente no se consiguiese revalidar la presidencia de la Diputación.

Es difícil entender, por qué ha decidido personalizar un riesgo que es coral en unos momentos en que todo le invitaría a lanzarse a otra aventura, pero no cierto es que con su acción ha permitido a Besteiro manejar los tiempos a su antojo y sin correr riesgos antes de lanzar su apuesta en la competición gallega.

Ahora Formoso necesita ganar en As Pontes y en la provincia de A Coruña si quiere seguir siendo una opción, pero Besteiro también ha vinculado su futuro al del Gobierno de Madrid. Y es que ese es el problema de las plataformas, que lo mismo te llevan al cielo que al infierno, dependiendo a qué te enganches.

Lo cierto es que, en esta incertidumbre, un adelanto electoral que llevase las elecciones gallegas a coincidir con las generales cogería al PSdeG con el liderazgo en los laureles, y entonces habría que ver quién de los supuestos posibles candidatos da un paso al frente.

Hace ya tiempo que el liderazgo del PSdeG transita de mano en mano sin que el partido asuma que hay que ofrecerle a un líder el tiempo y la oportunidad de construir su propio escenario para la competición, y que este escenario no se construye en un único proceso electoral. Y ahora que parecía que Formoso contaba con la anuencia de la mayoría institucional para afrontar el futuro, la aparición de Besteiro ha vuelto a llenar de incertidumbre todo el escenario.

Anclado en el éxito municipal y excesivamente aferrado a la lógica orgánica, el PSdeG sigue buscando el liderazgo que le permita volver a competir por el Gobierno, pero para ello necesita un líder y un proyecto gallego; las dos cosas van de la mano, y mejor estén en la misma mano.

Decidir pronto y decidir bien, esta es la máxima de Besteiro hoy, aunque el conservadurismo típico de los políticos recomienda manejar los tiempos con prudencia. Besteiro puede permitirse esperar, pero Galicia necesita un PSdeG con un liderazgo claro, que pueda servir de referencia para la decisión de voto.

El tiempo en que los líderes no contaban ha pasado definitivamente y hoy un partido en el que su liderazgo no aporta voto a la organización es un partido sin capacidad de competir.

Nadie duda de que Besteiro ha sido objeto de una flagrante injusticia en su proyección política y que su incorporación a la política gallega tiene algo de resentimiento y de recuperación; pero también es verdad que si quiere ser competitivo en los próximos comicios tiene que arrancar ahora, subirse a esta campaña y mostrarse como un líder, y no sólo como un representante institucional. Porque si no es así, el PSdeG seguirá “lost in translation”.

*Profesora de Ciencia Política y Administración.

Equipo de Investigacións Políticas

Universidade de Santiago