La delgadez

Hay veces en que una cierta insistencia en la sabiduría que encierra el antiguo refranero debería ser más y mejor atendida por lo que algunos llaman “clase dirigente”, definición más amplia y más exacta que otras porque permite englobar a políticos, empresarios y en general a todos los que toman decisiones que afectan a la gente del común y al resto del censo. Lo que se expone para recordar que uno de esos refranes, el que alude a lo de que las apariencias no siempre reflejan la realidad, y que la operación de venta de Pescanova es un posible ejemplo. En FARO DE VIGO se han dejado claros los datos –y opiniones de una solvencia indiscutible–, y se subrayan matices de una relevancia muy notable.

Uno de ellos es el volumen de la operación, en la que Galicia pierde una de sus referencias positivas, y lo que es aún más importante, disminuye su ya debilitada capacidad de decisión final. A falta de conocer la valoración definitiva de la venta, resulta opinable su resultados, aunque es cierto que las condiciones establecidas sobre el nombre de la empresa, que se mantiene, la permanencia física de instalaciones en Vigo, el mantenimiento del empleo y el montante económico son importantes tanto para la ciudad y el país como para la entidad vendedora. En un momento quizá especialmente oportuno.

Pero –lo hay en casi todo, y aquí todavía más– tampoco existe duda de que enflaquece el músculo industrial de Galicia, ya no muy boyante, e incrementa perspectivas de inquietud para el sector. No cabe olvidar, aunque en principio no hay causa probable, la coincidencia de la venta a la empresa canadiense con el reciente relevo en Stellantis de uno de sus directivos esenciales para la factoría de Vigo y, como ya se resaltó en este periódico, uno de los grandes defensores la presencia en Balaídos de la factoría. Una continuidad que no parece correr peligro, pero que necesita la respuesta positiva con acciones gubernamentales lo antes posible y no, como hasta ahora, palabras en vano y compromisos que no se plasman en hechos.

No se trata de hacer comparaciones, siempre odiosas y que además en este caso no tienen relación directa. Sí en cambio no resulta improcedente para insistir en los riesgos que conlleva el adelgazamiento de la industria gallega, buena parte de ellos causados precisamente por no disponer de la última palabra a la hora de tomar decisiones trascendentales. Y en ese sentido, seguramente, puede analizarse la prudencia con que el presidente en funciones de la Xunta y conselleiro de Economía, don Francisco Conde, acogió la noticia que conforma y completa el dato de que Pescanova deja de ser gallega y pasa a la órbita canadiense. Quién lo diría, en aquellos tiempos antiguos de la llamada “guerra del fletán” que, por cierto, también perdió Galicia.

Dicho ya que no se trata de comparar casos y/o situaciones que nada tienen que ver en una primera ojeada con la compraventa de lo que un día fue decisivo en el prestigio del mundo pesquero gallego, conviene insistir en que sí procede reforzar el argumento que acompaña a la opinión –personal, como siempre– de que esta operación beneficia al vendedor y al comprador, pero es probable que no tanto a la comunidad. Cierto que se trata de empresas privadas que se ajustan a la normativa en el sistema, pero no debería perderse de vista la “salud” industrial gallega porque, al fin y al cabo, la delgadez extrema es peligrosa. Muy peligrosa.