Con esta foto traemos hoy su memoria y un pesar: el fallecimiento de Michel Vila (a la derecha de pie), gran promotor del hockey vigués como jugador, entrenador o delegado de los equipos del Club de Campo. Esta foto se hizo en 2017, imitando otra con los mismos y en igual posición de 1968 (arriba), cuando empezaron. Michel, que deja una estela de afectos, empezó a jugar ya con el tío G y con este equipo de Club de Campo ganó dos campeonatos de España de la 2ª.

Carolina Cid, “La negra”, presenta en Vigo su disco

Me encuentro con ella en Vigo por azar, cosa normal si se sabe que vive en Londres hace once años. Carolina Cid “La negra”. ¿Por qué la negra? Se ganó el apodo ya desde muy pequeña entre los suyos porque todos sus referentes eran personas negras, y en Vigo en los 90 era muy poco común estar empapada de una cultura de aquella tan lejana. Estaba enganchada a la MTV Base que emitía R&B y Hip-Hop, y admiraba muchísimo y copiaba, y aspiraba a ser como Stevie Wonder, Lalah Hathaway, Aaliyah, J Dilla, Jill Scott, TLC, Esperanza Spalding, Yasiin Bey, Common, Erykah Badu, a Tribe Called Quest... En Vigo podréis asistir a la presentación de su primer disco el día 12 de mayo en la sala Radar, R&B y soul con Paco Dicenta (bajo), Paolo Silva (batería) y Arturo Rúa (teclados), que repetirá en Madrid el 20 y en Londres el 22. Es el resultado de un largo esfuerzo que comenzó con clases de canto a los 12 y 17 años en Vigo y luego en Madrid, a donde se fue a estudiar psicología y actuaba en una Big Band y un coro gospel. Luego Londres, donde lleva 11 años y trabaja actualmente abogando por los derechos de víctimas de trata y esclavitud sin desatender nunca la música y a viajar con ella por distintos países. Apuntad en vuestra agenda su estreno en Vigo: 12 de mayo.

La gran fiesta de Churruca

¡Atentos a lo que hoy se prepara si queréis uniros! EL MITO es la fiesta más divertida de esta ciudad. Es un evento que se celebra en 3 diferentes locales de Vigo con una cita previa para ir calentando motores, un espectacular concierto que reúne a numeros@s artistas locales y una sesión final para bailar hasta no poder más. Comenzó allá por el año 2015 como homenaje al mítico local “La Caverna”, regentado por la familia Suárez y referente nocturno para l@s amantes del ambiente rocanrolero en el barrio de Churruca. Este año, en su 4ª edición ya, vuelve con una propuesta renovada y más sorprendente que nunca. A las 20.00h en Reserva Rock (Rogelio Abalde 20), donde Rosa y Carlos nos invitarán a unos ricos pinchos y “DJ Guaper” animará el ambiente con su gran selección musical. El acceso es libre. A las 22.00h comenzará el plato principal en La Fábrica de Chocolate Club (Rogelio Abalde 22), con un prometedor concierto encabezado por 4 mitos de la escena local que cantarán temazos elegidos por ellos mismos: Rubén Suárez, Beutxi Míguez, Alberto Cunha y Óscar Avendaño. Para despedir la fiesta por todo lo alto, a las 00.00h comenzará en Mogambo Club. ¡Movidón!

El Edra se despide mañana

Ese entrañable bar con terraza de la plaza Pescadores, el Edra, cierra mañana tras una orden municipal, afectado por la construcción de un nuevo centro de formación para personas en riesgo de exclusión social. Eva Marcos, su gerente, que entregará el día 24 las llaves del local para ser demolido por el Concello, ha visto pasar por allí en los últimos 20 años a la clientela más diversa, entre la que está de luto el pintor Secundino Diz. o la ingeniera Alicia Solano. Sí, porque esa era una característica del Edra, la buena armonía entre gentes de muy diverso origen. Perdemos otro local de los de viejo sello del barrio viejo, que ya funcionaba yo creo hace 50 años. Eva queda en el paro, esperemos que no tenga que pedir plaza en ese centro para personas en riesgo de exclusión social.