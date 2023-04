Ocurre, o al menos eso dicen los expertos, que en ocasiones –algunos osan añadir que por desgracia no sucede más veces– la realidad se impone a la torpeza, o a la falta de imaginación, de bastantes políticos. Y los lleva a aceptar situaciones que existen por más que se ignoren. Incluso a normativizarlas, que viene a ser una especie de reconocimiento oficial de lo que hay, aunque tarde, mal y arrastro, Se refiere, el introito, a la noticia de FARO DE VIGO según la cual la mitad –o algo más– de los nuevos contratos de trabajo la protagonizan personas extranjeras, en su mayoría procedentes de la emigración.

Un dato que, hace algún tiempo, podrían haber argumentado los extremismos típicos de una derecha montuna, hoy institucionalizada en Vox, que denunciaba el “perjuicio que los emigrantes causan a los trabajadores españoles”. Los datos de este periódico confirman lo que ya se sabía: que en Galicia hay un porcentaje de empleos que los gallegos no quieren y que para cubrirlo, si se pretende que las empresas no cierren, y ante el déficit de mano de obra, es preciso acudir a los foráneos. Así de sencillo, aunque no resulte tan fácil de entender, sobre todo para los extremistas que a veces ocultan su xenofobia con pretextos “patrióticos”, por llamarlos de algún modo.

Expuesto todo cuanto procede –a modo de opinión personal, como siempre– y es preciso recordar que la emigración recibida puede ser una solución no definitiva, pero sí importante, a la crisis demográfica que cada año crece y, por tanto, daña más a España y, sobre todo, a Galicia. Pero es evidente que para ello será imprescindible una actualización, e incluso una “humanización” de la Ley que regula la inmigración, y que hasta ahora ningún gobierno ha sido capaz de llevar adelante comme il faut. Las diferencias entre la norma y la realidad produjo en su día la dimisión de un ministro de Aznar; y el actual, señor Marlasca, vive entre la mentira, el disimulo y la tergiversación de los hechos.

Con él al frente del departamento se produjeron los incidentes más graves en la valla de Melilla y la “marcha infantil” sobre Ceuta, con las tristemente célebres devoluciones en caliente: hacía mucho tiempo que en la España democrática tantos estuvieran tanto en desacuerdo con tan pocos como con Interior y su titular. Cierto que la Unión Europea ayuda no mucho –por la ausencia de una legislación común–, pero aun así España podría mejorar lo que hay y Galicia resultaría beneficiada. En ese sentido, recuperar a las familias que en su día tuvieron que “hacer las Américas” podría ser el objetivo del extraño –por las razones ya comentadas en su día– del viaje del presidente Rueda a Panamá, México y Venezuela.

(Sobre todo en este último país, la situación es límite, Y, sin que esto signifique ningún tipo de exclusión y menos aún de racismo, la emigración procedente de Iberoamérica resulta especialmente oportuna. Por motivos de lengua común, costumbres parecidas y, en definitiva, los muchos lazos que por más que los ignorantes discuten, harían más fácil la convivencia. Porque además de las facilidades que para la rápida adaptación de extranjeros se puedan habilitar, la cercanía de la convivencia galaico-americana es un factor, una experiencia que resulta favorecedora para la adaptación, y esta es clave para la prosperidad. Y, vale la pena insistir, quizá también una solución para la demografía aquí decreciente.