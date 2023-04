Cuatro Cosas

Dice avecilla que en la flota pesquera gallega que se dedica al arrastre no acaba de fiarse de la marcha atrás de la UE en cuanto al nuevo reglamento. Cierto que el comisario lituano se tuvo que envainar su intención, pero nunca se sabe con los lobbies. La Unión ha corregido sus propósitos, lo que supone un gran alivio para el sector gallego. Y, por cierto, se demuestra que salir o no en las fotos no tiene importancia cuando, como la conselleira Quintana, se curra a tope. A ver si se enteran algunos/as. ¿Eh...?

Vale, vale, el ministro también hizo lo suyo, participó en la Santa Alianza de países que por fin hicieron frente as los lobbies de Bruselas y ordenaron que se actuase con documentos científicos solventes. De ahí que el comisario báltico se bajase los pantalones, en sentido figurado, por supuesto. Ahora queda por saber lo más importante: saber cuándo lo cesan, porque allí, como aquí, no dimite ni Zeus. Jo... Así las cosas, el agente secreto transmite un recado que le llega desde el rojerío –eso sí: del sector contestatario-– acerca de este asunto. En síntesis, proponerle al equipo petrusiano que se deje de cognas y tome en serio el asunto, si no quiere que los psoeciatas de aquí acaben en una peregrinación a Teruel para que allí le enseñen a adaptar al gallego el famoso eslogan que puso en órbita a la ciudad y provincia: “El PSdeG también existe”. ¿Capisci...? Por cierto, que hablando del PSdeG, sabed que, dice Anacleto, el secretario xeral, señor Formoso, puso firmes, no sin problemas, a los del maquis gonzalvista en su grupo parlamentario, que en principio se negaba a votar con el PP y frente al Bloque, en un asunto que, dijo don Valentín, “es bueno para Galicia”. Y si alguien duda del agente secreto, hay más datos. Mientras, Gonzalvus sigue en silencio, aunque el retorno de Besteiro le complica las cosas. Ojito...