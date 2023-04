Metáfora: um judas

A primeira palavra parece evidente que pode segmentar-se em duas raízes gregas, a primeira significa ‘mudança de lugar’ (aparece em unidades de muita atualidade como ‘metaverso’) e a segunda ‘açom de levar’. Este fenómeno é umha clara mudança de significado, pois a metáfora antropomórfica de Judas (cognominado Iscariote) é umha operaçom cognitiva que projeta um domínio conceptual abstrato sobre outro, existe umha transferência. No relato bíblico Judas Iscariote vende-se, converte-se em traidor por trinta moedas de prata e enforcou-se. Na atualidade os judas apresentam muitas notas distintivas, o que parece evidente é que se movem sempre nos âmbitos do poder (administraçom, Câmaras, classe política, empresas, universidades...) e nomeadamente entre os partidos políticos com representaçom parlamentar, surgem como os cogumelos nas épocas propícias para eles ou elas.

Os judas estám presentes na História da Humanidade, o seu inventário ocuparia várias páginas, porém temos a certeza de que muitas pessoas conhecem ou conhecêrom judas na sua vida laboral ou profissional, e no fundo som pessoas doentes e dignas de lástima. Os traços constitutivos dos judas podem sintetizar-se em: ambiçom, cainismo, canto de sereia, egoísmo, egolatria, hipocrisia, mediocridade, sectarismo, servilismo, sorriso permanente... som autênticos atores e atrizes neste grande teatro do mundo. Quando calculam que nom tiram proveito do seu benfeitor, fogem e som os seus maiores inimigos. Dispomos na língua galego-portuguesa de vários sinónimos: aleivoso, desleal, falso, infiel, insidioso, pérfido, traiçoeiro...

Nas obras lexicográficas que recolhem “provérbios”, “adágios”, “parémias”, ou mesmo “fábulas”, quer dizer, a sabedoria popular sempre com propósito pedagógico, aparecem conselhos de grande atualidade, pois o género humano mostra virtudes ou vícios semelhantes desde as suas origens. Reproduzimos apenas alguns conselhos que alertam sobre estes indivíduos e os seus perigos: a um traidor dous aleivosos; bezerrinha mansa a todas as vacas mama; criai o corvo, e tirará-vos o olho; de boi manso me guarde a mim Deus, que do bravo me guardarei eu; meter a palha na albarda (enganar); ter palavras de mel, e coraçom de fel; um ruim com outro se quer, etc.

Judas podem existir entre os investigadores que trabalham para afastar o galego do português e apresentá-las como línguas diferentes, acompanhados de umha rede de entidades lucrativas (algumhas editoras). Aquela circunstância significaria umha traiçom com a história e tradiçom de umha grande língua românica, pois som desleais com os postulados de Murguia, Castelao, Guerra da Cal, Carvalho Calero... e tantas pessoas que dedicárom e dedicam parte da sua vida a dignificar e conservar um dos tesouros que nom é propriedade do Poder, nem de um Parlamento, nem de umha Instituiçom, é o resultado da obra coletiva de todo um povo, incluídos os defensores do galego-português.

*Professora Catedrática de Universidade