Proliferan columnistas hablando sobre sus hijos pequeños o recién nacidos, sobre cómo les está cambiando la vida, sobre volver a verlo todo por primera vez. Me da la tentación de alertarles, de decirles que tengan calma, que los abracen fuerte, que retengan esas voces en su cabeza, cada “mamá ven”, cada “papá mira”. Porque esas frases desaparecen más rápido que tus ganas de seguir escuchándolas. Porque si nadie te prepara para cuando nacen, menos preparada te sientes cuando se van.

Un día se plantaron mis hijos en la mayoría de edad como si hubieran nacido ahí. Cero huellas de que hubo un antes bastante intensito, donde apenas me quedaba tiempo para ducharme o mirarme al espejo. Ni rastro de aquella necesidad que tenían de hacerlo todo conmigo, de preguntar mil veces por minuto si cualquier cosa que les pasaba me había pasado a mí también. Supongo que la tranquilidad que antes les brindaba ese sí ahora solo les cabrea. Y que la razón que un día me unió irreversiblemente a ellos es la misma que ahora me aleja. Ser su madre.

Sé que crecer forma parte del trato y es un sí rotundo en mi cabeza. Que tengan su vida, que elijan y sean felices. Así de paso retomaré la mía, pensaba. Mis aficiones reales, que por raro que resulte no son los parques infantiles, ni las piscinas de bolas, ni ser taxista. Lo malo es que esa realidad de antes no está donde la dejé porque ellos pasaron y me hicieron infinitamente madre.

Fui con ellos al hospital cuando eran niños, deseando siempre que antes de nada el médico les curase el susto. Ahora en cambio, cuando me siento perdida, cuando una simple conversación amable se hace tan cuesta arriba, sólo pienso que ojalá el susto me lo curen a mí.

Uno de mis hijos me contó ayer que iba a ver algo en streaming, que no pasase delante de la tele, que eran batallas largas y que muy agro todo. Sentí como nuestro frágil canal comunicativo se estrechaba. Pensé que igual había llegado el momento de comprarme la mecedora y decir resignada que a la juventud no hay quien la entienda. Literalmente. Para disimular el abismo, solo le pregunté qué quería decir “agro”: Duro mamá, quiere decir duro. – A ver cariño, agro es campo, lo sabes ¿verdad? – Mamá, significa duro, búscalo en Google si no te fías. Claro, le dije, seré yo la que tengo que buscarlo.

Pero sí, lo busqué. Todo bien, aún significa campo.