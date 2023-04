Lares y penates, les decían en Roma

En la última de un medio nacional aparecía hace días una entrevista en la que el buen actor Ramón Barea recordaba el terror infantil de su padre a que saliera un señor de debajo de la cama, y justo al lado, Millás (autor, por cierto, de la excelente novela No mires debajo de la cama) daba rienda en su columna a su relación con el hombre malo que hay debajo de su cama. A este fenómeno se le llama, piadosamente, “sincronicidad” (topológica, además, en este caso) o duende. Caramba, ¿qué pasa debajo de la cama? Hace tiempo que no, pero por largas temporadas he mirado debajo, sin ver a nadie, claro, pues era solo un conjuro para que las buenas/malas compañías más o menos invisibles que rondan por la casa no hicieran de las suyas esa noche. Igual que, como suele decirse, un pesimista es solo alguien bien informado, el miedoso es solo alguien que presiente lo que anda por ahí.