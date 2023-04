Cuatro Cosas

Mira que Anacleto preavisó, avisó y reiteró que mucho ojo con la fontanería de los partidos, grupos, organizaciones y demás que dicen querer presentarse a las municipales en los idus de mayo. Y si hay suerte, incluso lograr algún diputado provincial, que esos viven como los zares y compatibilizan el parné de concejales con el otro. Sí, sí, la advertencia fue acerca de los rumores propios de la guerra tóxica que, por cierto, ya corta la respiración de algunos. Ojito...

Fijaos como va la cosa que hasta O Noso Presidente tuvo que decir que él no concede a lo de un adelanto electoral de las gallegas “ni un minuto ni diez segundos”. La cosa viene de un bulo, muy confuso al principio, acerca de la supuesta intención alfonsina de aprovechar el tirón que se le supone a O Noso Ex, que le pronostican todas –bueno, vale: casi– las encuestas y hacer lo del PNV y el PPdeG, que las adelantaban, juntos, cuando les convenía. Pero ca. ¿Eh...?

Por cierto, que ya que se han mencionado las encuestas, y aunque parece cierto que la Semana Santa no es precisamente ideal para llevarlas a cabo –como mucho, los trakings, según Anacleto–, avecilla está en condiciones de narrar que alguna se ha hecho, pero de las del grupo de “no publicar”. Y sigue dando ventaja al PP sobre el PSOE porque, parece, el “efecto Pedro” sigue siendo tan maligno como antes del mitin que lanzó en la censura. O quizá es peor. Por eso. ¿Eh?

Bueno, sí, quizá haya influido algo más reciente, tal como el viaje a China. Y es que, más allá de la cortesía, la visita fue como si no hubiera habido intérprete; Petrus no se enteró de nada y el jefe del politburó de allí, cuando hablaron de la guerra de Ucrania y las condiciones de paz, lo engañó como corresponde a un dirigente de los de allí a sus súbditos; como a un chino. Y es que un doctorado, allí, no basta. Y la gente se da cuenta pronto del despiste. ¿Capisci...?