Los titiriteros

Es posible que a la vista de los datos que acaba de publicar FARO DE VIGO sobre el censo electoral –y con un poco de suerte, elemento básico necesario para que una parte de los políticos actuales piensen en hacer algo de provecho– alguien se decida por fin a buscar remedio a la crisis demográfica. Y es que, con 23.000 votos posibles menos, alguno de aquellos pueda resultar perjudicado, y ese es un acicate para que espabile y se ponga manos a la obra. Una obra, por cierto, larga, difícil y necesaria que exigiría un acuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias, de larga duración y flexible. Y, por utilizar una frase del argot callejero tradicional, eso no es precisamente moco de pavo.

El quid de lo que se deja expuesto en el introito es precisamente que la constante pérdida de población que padece Galicia desde hace unos años –bastantes– no podrá remediarse sin una actuación decidida de la Xunta que, a su vez, será inútil si no se enmarca en una política común, con los matices correspondientes para atender las necesidades de las comunidades. Y esa, a su vez, habrá de incluir otra, común, de la Unión Europea con diferentes aspectos, entre ellos una regulación seria y humana de la entrada de inmigrantes en su espacio. Primero, para compensar el déficit actual de población y, segundo y como consecuencia, también de trabajadores.

Cabe insistir en que, a diferencia incluso de los “progresistas”, en la Unión parece haberse impuesto la tesis del statu quo, por el que cada país tiene su propia Ley de emigración, que no es precisamente de las que contempla el conjunto de los derechos humanos tal como los interpretan, por ejemplo, diversas organizaciones internacionales. Y, dicho todo lo anterior, es cada día más evidente que al oficio político actual –sobre todo al que está en el poder, pero no exclusivamente– lo que más le importa es no perder lugar tan privilegiado, como a su oposición llegar a ocuparlo cuanto antes. En verdad parece literatura de entretenimiento, pero es la realidad.

Y eso, casi por definición obliga a pensar en corto, en las próximas elecciones antes que en el bien de los habitantes del lugar gobernado y lleva a circular con luces cortas para no perder los detalles cercanos, que –a veces– son los que proporcionan votos y porcentajes definitivos Eso es para la mayoría de los que hoy andan en la vida pública una prioridad vital, y es en lo que se afanan. Y así se llega a la opinión que sostiene este ciudadano que la escribe: que si lo que más le importa a los próceres son los votos y el número de votantes disminuye –lo que puede redundar en su perjuicio–, quizá la perspectiva les decida a mover ficha y pensar de una vez en cómo resolver la demografía.

Cierto que en algunos de ellos puede surgir la tentación, de acudir al refranero como disculpa de la inacción y decir aquello de “detrás de mí vendrá quien bueno me hará”, o el otro refrán, aún peor, que dice lo de “el que venga después que arree” o el colmo de “ande yo caliente y ríase la gente”, pero ninguno sirve. Ya no, porque la gente del común, aunque algunos “progres” de pacotilla no lo crean, ya no es idiota ni comulga con ruedas de molino: más le vale a los “expertos” en ponerse a la tarea de resolver el problema más grave que padece el país si no quieren acabar de titiriteros, digno oficio para los que saben ejercerlo, pero fatal para el resto.