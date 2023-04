Cuatro Cosas

Un malévolo topo que conoce avecilla, y que trabaja al mejor postor, relata el cabreo estratosférico que pillaron ayer los de la rama galaica del invento de “Sumar”, que no son sino los expodemitas, que a su vez fueron antiguos y fervorosos Mareantes y/o AGEtreados seguidores de O Patriarca. Se irritaron tras leer el excelente trabajo del “Estela” en FARO, formado por Salvador Rodríguez, sobre el curriculum –político, naturalmente– de la excelsa Yolandinha. Ojo...

No esperó, el espía subterráneo ni a media mañana para echar mano de la totalidad de sus recursos informáticos, que no son pocos, para comunicarse con parte de lo más selecto del progresismo de la ultraizquierda gallega que, aunque mucha no queda, hace ruido, para indagar su reacción. Y uno de ellos dio de lleno en la definición de su cólera: “No es un reportaje, cogno, es una fotografía de su carrera”. Y con eso está dicho lo sustancial: quedan anécdotas. Uf.

(Ahora, dice avecilla por su parte, ahora entenderán, los que aún no lo hacían, el apodo de Yolandinha: como el brasileiro, un auténtico maestro en el regate para dejar con el culo al aire hasta a sus compañeros de partido. Y eso aún resulta susceptible de aumentar: ya hay quien, por ahí, la llama Pitagorina, empeñada en demostrar que no es cierto eso que dicen los aritméticos clásicos de que “Sumar” cero más cero da cero. O algo muy parecido, incluso menos. Uyuyuy...)

Mientras, la “cumbre” de Moaña entre los dos presidentes –el de la Xunta y el del PP– fue un encuentro entre amigos, cordial y casi veraniego. De esos en los que más que consejos se cruzan puntos de vista y algún que otro comentario acerca de cómo se presentan los idus de mayo, por un lado, y la política interna y externa en general. O sea, casi lo mismo que cuando se hablan por teléfono. Que, dicho sea de paso, no es tan frecuente como cree el rojerío. ¿Capisci...?