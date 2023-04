El periodista Michael Schaffer, de Politico, nos recordó esta semana en un artículo que uno nunca sabe lo que puede llegar a echar de menos cuando las cosas se ponen feas. Un ejemplo de ello es la televisión. Programas que nos parecían tóxicos y superficiales ahora no tendrían sitio en la parrilla por ser demasiado pluralistas. Schaffer recuerda que, hace ya algunos años, el comediante Jon Stewart apareció en Crossfire, de CNN, para decirle a los presentadores de este programa que estaban “dañando al país”. El show consistía en un debate entre un conservador, Tucker Carlson, y un progresista, Paul Begala. Stewart denunciaba (y, a decir verdad, no le faltaba razón) que ahí no se mantenía el debate serio y riguroso que requerían las cuestiones complejas que abordaban; tan solo se exponían, de un modo frívolo y con una pasión casi siempre fingida, los argumentarios de los partidos.

Poco tiempo después Crossfire se canceló. Muchos espectadores, especialmente los más jóvenes, parecían estar de acuerdo con Stewart, quien, en aquel momento, comenzaba a consagrarse, desde la comedia, como uno de los comentaristas políticos más influyentes del país. Los críticos también le dieron la razón. El humorista había dado en el clavo: los medios de comunicación estaban envenenando a los ciudadanos a través de esa grotesca espectacularización de la política. Lo irónico, según Schaffer, es que estos programas tan poco edificantes fueron sustituidos por otros todavía menos edificantes. La decadencia tiene su origen en el debate entre William F. Buckley y Gore Vidal, cuando estos dos intelectuales mantuvieron una discusión algo acalorada (se lanzaron algunas indirectas y algún que otro insulto) mientras comentaban la Convención Demócrata de 1968. Ahora, esas escenas, en comparación con lo que ofrece Fox y MSNBC, presentan una sofisticación indigerible para el televidente actual, que no solo demanda un contenido ideológicamente hecho a su medida sino también muy simple de entender. Resulta que la cosa ha ido a peor. Tucker Carlson, que se quitó su célebre pajarita, ahora sólo invita a su programa a personas que le dan la razón. Aunque tiene debilidad por aquellos que, como él, se cayeron del caballo y descubrieron “la Verdad” sobre los poderes fácticos. Es más, dice arrepentirse de haber formado parte de esa élite mediática, dándole tardíamente la razón a Stewart. Lo mismo ocurre con casi todos los programas de la televisión por cable. No es que no haya diálogo ni intercambio de ideas: no existe el desacuerdo. El adversario no tiene espacio, ni para mantener un rápido fuego cruzado. Y si lo tiene, ejerce un papel concreto y bien diseñado: confirmar las ideas de quienes dictan la editorial. La historia de la televisión, al contrario de lo que pueda parecer, es una historia humana. En ella se refleja la evolución de nuestros comportamientos, o los comportamientos que exhibimos en público. Antes se discutía, quizás de una manera vulgar y un tanto cínica, sobre política. También en prime time. Ahora ya ni siquiera se habla sobre política en las sobremesas.