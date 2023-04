Invitáronme a ver o documental dirixido por Jordi Évole e Màrius Sánchez (Disney+) e gocei do que vin e escoitei neste traballo.

Desta volta Francisco foi invitado polos directores do documental a manter unha conversa con dez mozos e mozas representativos da mocidade deste noso mundo globalizado. Durante cinco horas de gravación –que tiveron que reducir, para a súa emisión, a unha hora e vinte minutos– o papa escoita e dialoga cunha mocidade que, por idade, visión da vida e perspectivas, está moi lonxe da realidade cotiá coa que Francisco se enfronta cada día. A única condición que o papa puxo foi que entre as persoas elixidas houbera algunha que fose católica practicante.

Sen coñecer quen ían ser as persoas interlocutoras e sen ter un guión do que alí se ía tratar, chega Francisco a un local da periferia da cidade de Roma e comeza a romper o xeo co seu sorriso e coa súa capacidade de suscitar empatía, unha capacidade que a tanta xente vai levando a superar prexuízos ao respecto do que é un papa. Pouco a pouco aquela mocidade vai facéndolle preguntas sobre diversos temas; preguntas que el non rexeita, senón que vai abordando cunha linguaxe sinxela, cercana e, na maioría das veces clara, concisa e comprensible. O seu salario; as redes sociais –onde non ten dificultade en manifestar que non coñece o que é Tinder nin tampouco que non utiliza persoalmente as redes sociais, cometido que deixa nas mans dos seus secretarios–; os abusos sexuais e de conciencia; a pornografía; a sexualidade e as novas identidades sexuais; o aborto; a muller na Igrexa e, dentro deste ámbito, o seu acceso ao ministerio sacerdotal; a emigración... temas sobre os cales non só á mocidade, senón a calquera persoa lle gustaría falar co papa.

Coido que hai liñas de fondo que si merecen ser destacadas polo que supoñen respecto ao quen, o que e o como do documental e da persoa ao redor do que xira.

En primeiro lugar, respecto ao quen, paréceme necesario destacar a sinxeleza e dispoñibilidade coa que o papa accede á solicitude de ter unha xuntanza con xente nova para falar con ela de cuestións de actualidade. Isto pon de manifesto a ausencia de prexuízos e de non marcar distancia por parte de Francisco. Acepta e ponse ao dispor de quen lle fai a invitación a participar no documental. Non ten inconveniente en realizar este encontro fóra das paredes da Cidade do Vaticano. Elixiuse un lugar con amplo significado simbólico: un barrio na periferia de Roma; periferias sempre moi presentes no seu maxisterio de xestos, de escritos ou de alocucións.

Este quen fai un que de xenerosidade, claridade e dispoñibilidade. Non esquinou, por duras e difíciles que estas fosen, ningunha das preguntas. Un que salvado tamén con honestidade e coherencia. As oposicións polares, das que tanto gusta falar seguindo a Romano Guardini, concrétanse aquí naquela que afirma que “a realidade é máis importante que a idea”, vencendo así calquera intento de converter en ideoloxía o Evanxeo.

Se o quen e o que resultan cando menos novidosos no seu xeito de presentarse e responder, o como pon de manifesto o empeño constante de Francisco por superar retrousos de silencios, respostas medidas, autocensura ou palabrería baleira. A liberdade coa que se presenta, buscando escoitar e entender desde o respecto á dignidade compartida, a uns mozos e mozas aos que supera en idade e en experiencia de vida, sen facer menos deles ou considerar que as súas preguntas son froito da súa falta de experiencia vital, fan del unha persoa grande, das que toma en serio a escoita, o acompañamento, a necesidade de ter un maior e mellor coñecemento das cousas.

Hai un tema que quizais, ou sen quizais, vai causar maior controversia polo que respondeu. Refírome a como contesta á pregunta sobre o por que as mulleres non poden recibir o ministerio da Orde sacerdotal. Dá unha resposta demasiado abstracta e de difícil comprensión para unha mocidade non acostumada a disquisicións filosófico teolóxicas. A cuestión da ordenación da muller segue a ser un tema non sei se pechado, pero si precisado dun maior percorrido.

As palabras e xestos do papa en Amén. Francisco responde son, unha vez máis, pequenos relampos de esperanza continuadores das pegadas de Xesús.

*Centro Teolóxico S. Xosé. Vigo