País de tolos!

Tiña feito para min promesa e firme propósito de non falar de política e políticos, pero é que resulta realmente imposible manterse á marxe do que un día si e outro tamén estamos a ver nos informativos das cadeas de televisión e a ler nos xornais. Como mostra do que lles digo, un botón, a última sentenza que vén de ser publicada polo Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, no caso xulgado por falsidade na concesión irregular de contratos a un amigo, por parte da que naquel momento era directora da Institución de es Letres Catalanes (ILC), Laura Borrás.

Ao longo destes días de xuízo queda probado, e así o testemuñan varios dos seus subordinados, que a Sra. Borrás, incorreu fragantemente en delito de falsidade e prevaricación e, deste xeito, a sentenza tiña que ser claramente condenatoria. Recordemos que a fiscalía solicitaba seis anos de cadea e vinteún de inhabilitación. Pero velaí temos o dislate final, o tribunal como non podía ser doutro xeito, condena á que fora presidenta da cámara parlamentaria, cargo do que tivo que ser cesada contra a súa negativa a dimitir. Pero na redacción da sentenza final inclúe a recomendación ao goberno dun indulto parcial, para rebaixar a pena dos catro anos sentenciados, non os seis que pedía a fiscalía, a tan so dous, para evitar que entre na cadea porque consideran as súas señorías que o castigo resulta excesivo.

E digo eu que, a partir de agora, os señores xuíces terán que incluír nas súas sentenzas sempre unha recomendación de indultos, parciais ou totais, cando o caso sexa de humanidade, ou de pura e dura necesidade, porque ao reo non lle quedou outra, ou porque “foi sen querendo”, ou que sei eu, que casos e casos, como as meigas, habelos hainos. Entrar neste campo de batalla absurdo, de recomendar porque lles parece excesiva a pena, como mínimo é un despropósito, porque a función dun maxistrado, que eu saiba, é aplicar a lei, e xulgar as probas e indicios, chegando a un veredicto xusto.

Penso, dende logo que todo o que significa cruzar esta liña divisoria entre o obxectivo e o subxectivo supón cuestionar a imparcialidade e xustiza da lei e dos poderes, neste caso xudicial –o executivo xa hai tempo que está en entredito e acapara máis dunha fundada dúbida sobre a súa parcialidade, sobran exemplos–. Os sistemas máis ou menos democráticos occidentais, como se supón que é o noso, basean a súa credibilidade en tres poderes independentes: o executivo, o lexislativo e o xudicial.

Os continuos conflitos entre o executivo e o xudicial son ben coñecidos por todos, as interferencias dun no outro resultan patentes, por desgraza, o control do lexislativo polo executivo non ten dúbida. Logo, deste xeito, as tres patas do nosa democracia están tortas, e aínda hai quen se pregunta o por qué do triunfo e calado dos populismos e as posturas extremas.

País de tolos!