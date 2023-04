Día Mundial do Pobo Rom

Eles viven onda nós, mais de forma diferente. Poden recibir moitos nomes e subdividirse en grupos culturais polas partes de Europa e do mundo polas que se moven sen arraizar moito en ningunha. Referímonos a eles coma Pobo Xitano ou Rom. E foi no centro da Idade Media cando saíron do seu lar orixinario do norte da India e deron en se estender cara occidente. Viaxaban en grupos portadores de cartas dubidosas do emperador de Bizancio e obedecían os seus propios xefes e condes. Nun intre calquera ordenan de se presentar como fillos de Exipto. De aí que, en diversas linguas sexan coñecidos coma xitanos, ciganos, gitans, gypsies. Noutras ocasións chamaranse así mesmos bohemios, húngaros ou flamencos. A súa lingua (romanó ou romaní) ten sido estudada pola ciencia lingüística que a clasificou como indostánica. Os Rom viven baixo unha lei de castas ancestral que só lles favorece a práctica destes oficios: metalurxia, comercio de gando cabalar e mercadorías miúdas, doma e exhibición de animais coma cabras e ursos, adiviñación. Tamén se dedican profesionalmente ao canto, á música e á danza. Os Rom do mundo aprópianse de músicas e coreografías locais preexistentes e convértennas en algo seu plenamente, insuflándolles o seu xenio misterioso e inconfundíbel. Practican o matrimonio por rapto e mais o matrimonio por verificación ritual do himen da noiva.

“A súa lingua (romanó ou romaní) ten sido estudada pola ciencia lingüística como indostánica” As artes decorativas xitanas baséanse en espelliños, metais ou menos preciosos, tecidos de cores rechamantes. A palabra romaní que define a arte visual dos xitanos será “diskandoi”: o que alegra e reloce. Se queremos escoller palabras clave que distingan o modo de ser deste pobo, non se pode deixar atrás “angukhá”. Significa a pena negra (Lorca), a saudade e a rabia que se apodera ás veces desta nación sen territorio en cuxa bandeira figura a roda dun carro; nación condenada a peregrinar por chans alleos sempre. Escribiu Baudelaire: “La tribu prophétique aux prunelles ardentes / hier s’est mis en route...” (‘a tribo profética das pupilas ardentes / púxose onte en camiño...’). Outros grupos en que se fragmenta o pobo Rom son o dos mercheros, moinantes (en Galicia), gayikanés, kalderasch, tzíngaros, zinkalé, kalé, manouches, travellers... Sempre o comportamento fundamental destes grupos e as súas manifestacións culturais denota a condición Rom común a todos eles. Mañá, día 8 de abril, celebraráse o Día Mundial do Pobo Rom ou Xitano en moitos lugares de Europa e do Mundo. Tal vez, tamén en Galicia, poidamos ouvir o himno co que se dotou a si mesmo este pobo non hai moitos anos. É un fermoso laído ou queixa que se mete na alma de todo aquel que o escoita.