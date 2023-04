Cuatro Cosas

El –cuando quiere...– malvado Anacleto dice estar sorprendido por lo poco que se habla de lo de Ourense, los posibles pactos posteriores a los idus de mayo y el aviso que le envió O Noso Presidente al Nene. La verdad completa es que la sorpresa del agente secreto consiste en que al parecer están mejorando los servicios de intelligentsia del PPdeG, porque logran “tapar” al menos en parte –y entre otros asuntillos– algo del ruido exterior. Un poquito. ¿No...?

Por ejemplo, que el aviso del mando de que nada de acuerdos con los jacomitas no había hecho el deseado efecto en la milicia baltariana. Y es que entre los militantes de Junior y la antigua mesnada del ya califa Al-Fonso nunca se llevaron bien del todo, aunque durante un tiempo ni siquiera guardaban las apariencias, algo que ahora se cuida más. Pero el fondo sigue siendo el fondo, dato que avecilla confirma después de haber hablado no sólo con los antiguos heraldos de un bando, sino también con los actuales del otro. Yes...

Así se recogen todas las versiones. El caso es que en Ourense tienen claro que harán lo necesario para mantener el poder dinástico que, como decían las monedas antiguas, procede de la divinidad. Y por eso los latinos inventaron lo de pacta sunt servanda: más claro, agua. Aparte de que, acordaos, ni O Noso Ex fue capaz de meter en vereda a quien, un día ya lejano, fue prócer en la Mesa do Parlamento. Nada menos. ¿Eh...?

Un dato curioso: ante las historias políticas habituales en Compostela, el propio don Manuel –q.e.p.d.– llegó a creer de él que era el filtrador enmascarado. Y no, claro. Al menos no el de aquí, que es más seguro. Pero una cosa es cierta: la habilidad del ourensano impasible –a veces– es tal que dicen que se llevaba tan bien con Mario Conde que llegó a ofrecerle un puesto en sus listas. Porque dejaos de cognas: siempre fueron suyas –antes por herencia y ahora propias–. ¿Capisci?