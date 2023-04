Estos que veis jugaban al fútbol en la calle Hispanidad cuando ésta era un descampado con caballos y ovejas compartiendo el territorio. Talluditos ya son un poco pero lo llevan bien. Pasados tres años de la pandemia han vuelto a reunirse y esta vez en el Ondas de Canido para dar cuenta de un monumental cocido. Echaron de menos a Nando Aragonés, baja por enfermedad, y a Vicente Rivas, que se fue inesperadamente para siempre. Pero ellos han retomado la tradición en recuerdo de aquellos finales de los 60 futboleros, antes de que la mili interrumpiera sus correrías balompédicas. ¡Hispanidad tracatrá!

A la Pazos de Borbén Road

Me lió, con gran suerte para mí, el hostelero Carlos Viqueira, Marqués del Twenty, a una comida sorpresa de la que solo me dijeron que iba a ser grata por quienes iba a encontrar en la casa anfitriona. Primero enlacé y tomé un vino en el Grettel de la Plaza de la Constitución con Antonio_García, el del Polbo Bar pero que yo conocí cuando tenía el Varadero y luego el Lolatino. Un empresario que tiene en marcha ahora una atractiva ruta culinaria en la ría de Vigo. En el Bahía nos recogieron luego en un supertaxi el citado Viqueira y el actor y productor vigués, con base en República Dominicana, Uxío Lis. ¿Dónde diantres vamos?, pregunté. Tú calla, me respondió el marqués del Twenty. Enfiló el coche hacia el aeropuerto, bajamos hacia los Valos por intrincados vericuetos, subimos montes arriba y paramos en Pazos de Borbén, ante un chalé ideal para la contemplación de nuestra maravillosa naturaleza. ¿Y quiénes nos esperaban? ¡El publicista Gino Roncal y el superman paralímpico Chano Rodríguez, que hoy andan por Cádiz de visita a la casa materna del campeón! Viqueira se armó de mandil y nos preparó un sabroso arroz caldoso “á miña maneira”, plagado de productos de nuestras aguas y que aprendió a hacer en la pandemia, cuando no sabía hacer ni un huevo frito. Comimos rico, bebimos lo justo, charlamos a discreción y quedamos para un próximo enlace. Una buena sorpresa.

Los cursos de Aymée Rivera

Quedé el otro día con la cubana Aymée Rivera pero no sé qué mal gástrico le impidió acudir a la cita, aunque no a mí saber de ella por teléfono tras tiempo sin verla. ¡Cuánto sabe Aymée de literatura, doctora que es en Filología, diplomada de Estudios Avanzados y con un doctorado internacional por universidad veneciana! Nuestros emigrantes gallegos llegaron a Cuba con una mano delante y otra detrás, sin cultura alguna, pero Aimée se vino a España por cosa de los afectos con un gran bagaje cultural, currículum como profesora y trabajo en la radio. Primero a Madrid y luego a Vigo, donde vive dando cursos de literatura en las aulas de Abanca a quienes tienen sensibilidad por aprender, que son los menos, lo que hace muy justa su vida. Yo la oigo hablar a esta mujer de piel de ébano y me quedo encantado, así que en cualquier descuido me apunto a uno de sus cursos. Me cuenta que ahora tiene dos en cartera por vía online que os cuento por si os interesan a vosotros, dos cursos viables para impartir/recibir en al menos un mes ( mayo) y dejar tiempo a preparativos vacacionales a aquellos que tengan esa oportunidad. Uno es un taller de narrativa, para que aprendáis a escribir; el otro es sobre grandes novelas de todos los tiempos, que es el que a mí, que ya escribí mucho, es el que más me tienta. Os doy unos teléfonos (644 424 682 / 886 291 393) y un correo: aperezalcala05@yahoo.es.