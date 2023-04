La subasta

Muy harta debe estar, la dirección de Stellantis, de la pasividad de los gobiernos a este lado de la raia cuando, a la vista de episodios anteriores pendientes –desde el asunto de la Muy Alta Tensión hasta lo del PERTE de la automoción– cuando ha decidido sacar a subasta la ubicación de una factoría de baterías cuya construcción acaba de anunciar FARO DE VIGO. Porque es una subasta la que plantea a España y Portugal, no tanto para averiguar quién da más, sino quién ofrece mejor y, sobre todo, de forma más fiable. Y Lisboa ha respondido con la celeridad del rayo, mientras la reacción de Madrid ha sido la de siempre –o casi– que dedica a los asuntos de Galicia: por utilizar un término propio de estos días, los ministros forman “la procesión dos caladiños”.

(Los ministros y los conselleiros, conste, porque se habla de los dos ejecutivos –central y autonómico– y de un solo asunto, de trascendencia decisiva paras las factorías de Vigo y para la industria gallega y de importancia clave para España. Y a pesar de que pueda parecer reiterativo, el episodio constituye un marco apropiado para recordar a la Xunta el discurso que su expresidente pronunció apenas lograda su cuarta mayoría absoluta y que su sucesor no modificó, pero ya dijeron los latinos que qui tacet dat, y como el que calla otorga, hay que darlo por válido. Se trata de aquello de “un plan para captar inversiones mirándose en el espejo de Portugal”).

Quizás fuese un momento de euforia postelectoral, quizás una intención cierta, pero lo único seguro de momento es que no hay mención alguna de ese plan. Mientras tanto, los vecinos lusitanos espabilan como adelantan las ciencias: una barbaridad. Y por cierto, impulsan una sana envidia aquí, donde tanta falta hace un impulso a la industrialización y la mejora de un sector, el de la automoción, que le ha dado esplendor a la tecnología y empleo a miles de personas. No es poco ni mucho menos, pero a veces parece que haya caído del cielo y que no sea necesario proteger y animar. Teniendo en cuenta que, como toda empresa que se precie, busca beneficios, pero ese no es un “pecado”.

Es cierto que la Xunta, dentro de sus competencias, ha estado en la tarea, y que el vicepresidente primero y titular de Economía, don Francisco Conde, ha estado en permanente atención al asunto, pero Galicia tiene capacidad de ofertas tan buenas o mejores que Portugal y, por tanto, la capacidad para ganar esa subasta. Y, además, competencias suficientes para plantear facilidades fiscales, urbanísticas, mineras, científicas y laborales tan buenas como las mejores. Es cuestión de voluntad y, por supuesto, de iniciar por fin una reforma burocrática que lo facilite. Algo que –sin ceder en las garantías a los/as ciudadanos/as, por supuesto– necesita esta sociedad gallega con absoluta urgencia.

Algunos sectores –no oficiales– de la izquierda gallega han mostrado su disconformidad con lo que consideran un “trágala” de la multinacional, porque pone en un brete a dos gobiernos y que cederían en su papel de ejecutivos para aceptar en cierto modo el de subordinados a los intereses de quienes aspiran a más facilidades para aumentar su negocio. Pero ese no parece el caso de Stellantis, que ya desde era sólo Citroën mostró su compromiso con ambos Estados en situaciones de crisis que podían invitar a una reubicación de instalaciones en Francia, por ejemplo. Más allá de la forma de presentar el asunto de la fábrica de baterías, su construcción supone mejora para todos, incluidos los miembros de ambas sociedades. Si todas las subastas implicasen eso, serían bienvenidas en cualquier parte.