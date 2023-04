Otro que se nos va. Se nos va de su puesto de trabajo a disfrutar de una merecida jubilación. Nos referimos a Jorge Ponte, gerente del concesionario Motos Ponte. Un grupo de amigos le rindieron un cálido homenaje en el mesón A do Chicho. De izquierda a derecha podemos ver a Ángel Leirós (Angeleirós Motos), Salvador Guimaré, Juan González-Carpintero (Anca Motos), Ángela Fissgus, Jorge Ponte, Ángel Casales, Paco López y María (Catro Cantos Galicia Riders) y Fran Balea. ¡Disfruta, Jorge!

En Tomiño, de libro y aliño

Un libro sobre Leopoldo María Panero descrito por el bibliófilo y papelista J. Benito Fernández y su bautizo público me llevó a la tierra del autor, Tomiño, con el periodista y escritor Fernando Domonte y el hostelero ahora en tiempo de retiro activo Jaime López Capitán. Lleno a la hora del vermú en el amplio salón del hotel Nueva Colina para oír a J. Benito y saber de la biografía del poeta malhadado que yo le presenté, aunque en el introito nos diera su bendición urbi et orbi ante la audiencia la brava y bella alcaldesa Sandra González. Antes, para coger folgos, tomamos un vino en el Telleiro, y después Mané Villa y Juan Peixoto nos llevaron a comer al Capitán, al periodista y a mí al furancho recién abierto O Ceboleiro en Goián (el de Óscar Ozores), al que se sumaron después Benito, el activo empresario Javier Carrera y la alcaldesa, del BNG, a la que observé distraída pero suficientemente como para entender que su electorado incluya también sectores no nacionalistas. Si fuera yo Bartolomé Benito, escritor áureo de hoy versado en la Edad de Oro de ayer , diría que demasiada mujer como para no llevar armadura puesta, hecha para el ejercicio de las armas y no para reptar por covachuelas o antecámaras. Buena zorza y algún entremés más nos metimos antes de los huevos fritos con patatas y chorizo bien regados con vino de casa, y una tertulia de variados ecos que nos hizo más amigos.

Con los del Ateneo, de aireo

Mañana hablaré de mi incursión allá por los montes creo que de Redondela (me perdí entre tanta vuelta), a la magnífica casa de amigos no menos magníficos, a donde me llevó mi tronko Carlos Viqueira, marqué s del Twenty y otras alegrías hosteleras que no cuento. Hoy me contento con hacerlo del buen rollito que tuvimos en la sede nada monacal del Ateneo de Vigo, ahí por Dr. Cadaval, donde con lleno hablamos el otro día de cine y forja del sentimiento, tras la presentación que hizo Emilio Fernández Magis. No se habló de cine de autor o coñazos parecidos, sino el que nutrió la infancia y adolescencia de una generación de españoles que la vivieron bajo el franquismo. Claro, como era cine que impregnó sentimiento en esos años hubo que habar de Joselito , el niño cantor que nos elevaba a Dios, y Marisol, el primer amor y único puro de miles de retoños españoles, aunque también del cine americano de Walt Disney que ilustró nuestra imaginación infantil (Bambi), el español que pregonaba la salvación de las almas (Molokai, la isla maldita) o las gestas del franquismo (El santuario no se rinde)… Luego nos fuimos un puñado al Águila a picotear un variado, yo con la suerte de tener a mi lado a la actriz y a la sazón concejala Uxía Blanco y a la educadora del habla y del doblaje Marián Prego, ellas con la suerte a su vez de comer codo a codo con Nones Araújo y Remedios Copa y, al fondo, un elenco masculino estelar entreverado por Magis Iglesias, el presi Anxo Cabada, Fernando Domínguez, Javier Peral y Chiño Barral.