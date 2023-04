Los tiempos

A partir de la idea, y su aceptación, de que las elecciones municipales tienen un componente en el que prima la persona, el político/a –y su imagen– al menos tanto como la gestión, procede una reflexión a la luz de los datos que acaba de publicar FARO DE VIGO acerca de la permanencia en cargo durante 25 años o más de una veintena de alcaldes en municipios gallegos. No se trata, en absoluto, de cuestionarles, pues si están donde están es porque la democracia funciona, pero sí de recordar que no hace demasiado, una de las polémicas abiertas, y hoy olvidadas, era la de limitar o no la duración de los mandatos.

A todos los niveles, porque en principio los favorables a la fecha de caducidad argumentan con sentido común que lo que no se logra en ocho años –más o menos– no se logra nunca. Enfrente están los que, también con lógica, replicaban que “según”, preposición muy gallega y conveniente pata dejar vía libre a razonamientos posteriores. Lo cierto es que, además de olvidado –o quizá retratado ad calendas graecas–, ese debate parece ya innecesario: una de las partes, la favorable a estancias determinadas, cambiaron de opinión casi de inmediato a lograr el puesto para el que se presentaron y los salientes, en elevada proporción, no quieren ni oír hablar del asunto. Ocurre algo muy parecido a lo que sucedió con las diputaciones provinciales, que casi todos los que abogaban por su liquidación son ahora fervientes defensores de su validez: nada hay peor para el poder que la memoria del pasado cuando esta demuestra grave incoherencia o abundante cinismo. Pero de eso, aquí, hay para dar, tomar y repartir, y el que esté libre de tal “pecado” puede seguir la cita bíblica y tirar la primera piedra. Pese a todo, en el asunto de los plazos, a la intención de olvidarlo se le puede aplicar lo de Galileo ante la Inquisición, que obligado a negar su tesis heliocéntrica, aseguró tras hacerlo que la Tierra gira alrededor del sol: “pero se mueve...”. Y es que cuando buena parte de los regímenes democráticos –con la excepción de las monarquías constitucionales–- marcan límites a estancia en cargos electos, en España no sólo no los hay, sino que los mecanismos para impedir, ya no la estancia prolongada, sino los abusos que a veces parecen propios de esa situación, son muy limitados e incluso propicios al birlibirloque. Lo cierto es que un cuarto de siglo en un puesto, por muy electo democráticamente que sea, parece excesivo. Y la experiencia demuestra que una alta proporción –con las excepciones correspondientes, que las hay– de quienes, durante ese período, o parecido, ejercen el mandato, tienden al riesgo de acabar creyendo que la Administración que regentan es de su propiedad. De ahí a la veleidad, el capricho o simplemente el confundir la voluntad propia con una patente de corso firmada en las urnas, lo cual produce arbitrariedad. Es cierto que la cuestión resulta más que opinable, que la Constitución española no establece un límite concreto y que, además, es muy diferente un mandato para desempeñar una alcaldía, una presidencia autonómica o la del Gobierno central. Y lo es igualmente que la penúltima palabra la tienen los ciudadanos con su voto –la última es de los partidos políticos, que en ocasiones adoptan decisiones muy discutibles en forma de coaliciones o apoyos parlamentario que parecen chocar con los resultados de las urnas–, pero un notable porcentaje de la población parece extrañarse –al menos– cuando conoce la permanencia de un gobernante durante cinco o más legislaturas- Quizá el señor Tezanos y su CIS podrían llevar a cabo una encuesta para salir de dudas acerca de si los consultados prefieren limitar, o no, los tiempos en el poder. Pero con poca “cocina”, a ser posible.