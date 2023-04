O portunhol, fronteira luso-hispano-falante

Antes de descrever o tema objeto deste contributo, é necessário lembrar princípios gerais da lingüística diacrónica e sincrónica: (a) as fronteiras lingüísticas nom coincidem com as fronteiras políticas ou administrativas; (b) as línguas históricas apresentam variedade interna; (c) sempre houvo conflitos para pôr nome às línguas, “o nomen linguae”, por exemplo, galego ou galego-português; (d) a ortografia é um dos constituintes básicos para manter a unidade das línguas, os conflitos ortográficos sempre existírom e existem na atualidade, umha prova evidente é o que acaba de acontecer no espanhol por “um acento ortográfico” (solo / sólo), porém no galego nom permitem que aflorem estas questons, porque há sectarismo.

No IX Congresso Internacional da Língua Espanhola participou a Real Academia Galega, que nom é homóloga para falar do galego, porque o que promove é um “castelhano torto”. Apenas tivemos notícias sobre crioulos degradados da Iberoamérica, como o “portunhol”, o português mesclado com palavras e elementos fonéticos do espanhol ou pretensamente espanhol, usado por falantes do português na sua comunicaçom com hispanófonos ou vice-versa. Embora esta modalidade nom constitua umha modalidade estável e homogénea do português nem do espanhol, por ter muitas variedades e o excesso de variedades nunca é bom para as línguas históricas, porque o principal é a “língua exemplar” nos níveis de uso (jurídico, literário, técnico-científico, etc.).

O escritor José Maria Monterroso em dous estudos relevantes (1986, págs. 213-237) analisa essa modalidade que se fala marcadamente nas zonas fronteiriças entre o Brasil e o Uruguai, com diversas variantes ela mesma, segundo as zonas, que podem reduzir-se a duas principais: aquela em que domina o espanhol (da parte uruguaiana) e aquela em que é o português o que se vê salpicado de termos espanhóis (da parte rio-grandense ou gaúcha). A realidade na fronteira lingüística é a existência de dous conjuntos: os luso-falantes (do Brasil) que incorporárom à sua linguagem muitos vocábulos e giros hispano-americanos e os hispano-falantes (nomedamente do Uruguai) com os quais acontece o mesmo, só que à inversa.

No segundo (2000, págs. 713-718) estuda o portunhol em obras de Juana de Ibarbourou (1892-1979) filha de um Fernández, galego de Vila Nova de Lourençá, lembrada por Fernández del Riego. Seleciona exemplos significativos da obra “Chico Carlo” (1944) e “La nodriza y el cielo” (1968) limitados à área uruguaiana, quase todos na literatura do país da Prata, assim: “Sinhora rainha por tua coronita de estrellas, yo te pido que me fazas buena e me des a salú”, “Yo serei estanciera como a dona Ana. Y tendrei mil ovelhas con cordeirinhos”, “Os pobrecinhos xoran porque face doucentos anos, sua rainha perdeu una sortixa de ouro y no encontrou elha todavia” (1968). Existe bastante semelhança com exemplos das “Normas oficialistas do galego” impostas por decreto.

*Professora Catedrática de Universidade