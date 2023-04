¿Os acordáis del GS de Citroën, que fue tan popular? Pues estos que veis son parte de los antiguos compañeros del taller de montaje de órganos del mismo, a los que reunió Beli Gómez para recuperar esa memoria laboral comenzada en 1973. Con el paso del tiempo fueron separándose por distintos talleres, Beli pasó al turno de noche durante unos 20 años, se perdió la relación entre casi todos ellos… pero al fin volvieron a reunirse con una comida como disculpa. Ahí veis a Caride, Salvador, Lalo, Emilio, Manolo, Juan, Ruso y Quirós.

Se fue María Conde, Marujita

Hoy iba a empezar por alegrías recordando anécdotas de estos días de la Festa da Reconquista pero lo dejo para mañana y lo hago por seguirillas, que están más cargadas de tristeza, dolor y sentimiento. Y es que se nos fue María Conde Davila, en parte, quizás, porque no pudo soportar la reciente muerte de uno de sus hijos con esa carga de amor que siempre llevaba puesta y muchos conocimos. Ya pasaron casi diez años desde que comí por fiestas de San Blas en su casa familiar de Camiño da Devesa, en San Pedro de Sárdoma, donde nacieron sus hermanas, sus padres (fundadores de Construcciones Conde), abuelos y bisabuelos) con sus hermanas Puri y Mariví, con su sobrina, Olga Conde, y allí echamos de menos al hermano, Pepe Conde, el constructor que dio respaldo al emblemático libro “Vigo, la ciudad que se perdió”, elaborado por su amigo arquitecto Jaime Garrido. Pepe había fallecido y Jaime lo haría después. Pero quien nos va a faltar ahora es esta María, “Marujita” entre los suyos, que era mujer de larga generosidad, leales afectos y de familia de puertas abiertas. Aquella Marujita que me llamaba cada poco para preguntarme cómo estaba, para avisarme de su cumpleaños cuyo número prefería que no pusiera por coquetería, que asistió tantas veces a las charlas del Club FARO, que me traía bizcochos hechos por ella desde su casa a la mía y tomaba conmigo un café en el Don Gregorio, que me enviaba cada año la foto de su reunión familiar para que la publicara en esta sección. A esa María la va a echar de menos mucha gente, entre ella quien esto escribe.

Patiño, en Évame Oroza

Pero la vida sigue y debemos seguir contándola. Contar por ejemplo, para los interesados por el arte o, simplemente para los amigos de Antón_Patiño, que hoy a las 7 de la tarde, inaugura una exposición suya, “A liña do labirinto”, que no os puedo decir de qué va porque nadie lo ha contado. Así contáis con el efecto sorpresa. El lugar será la sede de “Évame Oroza”, ahí en Casco Vello alto (Subida da Costa, 8), antigua y reputada casa de mancebía conocida como Casa da Collona. en donde muchos perdieron su inocencia Allí estará para darle cobertura poética Alberto Avendaño, y un vino Terras Mouras para darles aliento.

Maite Cabezas, damnificado

Aquí y allá, en la prensa local y en la capitalina, se ha repetido el caso de la profesional de la TVG durante al menos dos decenas de años Maite Cabezas, que un lunes 13 de marzo llegó a la Redacción de su trabajo y se encontró con su cese inminente a la Radio Galega, medio en el que no había trabajado nunca. Se habla de que medida tan inesperada y ajena a profesionalidad alguna pudiera ser de tipo punitivo por declaraciones suyas respecto a las víctima del terrorismo (ella lo es) o participación en las periódicas huelgas de trabajadores de este centro. Bien, sea por lo que sea, yo soy uno de los damnificados y testigos más directos. El martes 14 Cabezas estaba citada con sus cámaras conmigo y Gene Cabaleiro en Vigo para grabar un programa en Joyas de la Raspa. Ese mismo lunes me llamó sobresaltada para pedirme disculpas por tener que suspenderlo: acababa de llegar a la Redacción, había encontrado la nota de traslado sin argumento alguno a un medio, la radio, que desconocía. Soy uno de los damnificados.