As garras do patriarcado

Hai anos que as feministas nos manifestamos e posicionamos en contra da maternidade subrogada, mellor chamada de ventres de aluguer, por supor un ataque flagrante aos dereitos das mulleres que, ademáis, afecta na inmensa maioria dos casos a mulleres pobres que son as que acaban parindo os fillos e fillas de pais e nais máis ricos.

Esta práctica patriarcal, sexista, racista, clasista e absolutamente misóxina utiliza á muller e a desbota sendo inaceptabel nunha sociedade que se considere democrática.

Se somos honestas e honestos podemos observar cómo a explotación con fins reproductivos e a explotación con fins sexuais se xuntan, pois en ambos casos as mulleres venden algo, os seus servizos reproductivos e os seus servizos sexuais.

En ámbolos casos é o patriarcado quen utiliza, como propietario, os corpos das mulleres.

Nalgunha ocasión escoitamos que moitas mulleres fanno de xeito altruista. Non é certo. En países como o Reino Unido, no que se adoptou o modelo “altruista e garantista” que en España defende algún partido de dereitas, non houbo prácticamente casos, o que revela que detrás da falacia do “altruismo”, o que en realidade hai é a compravenda de nenos e nenas e a vulneración dos dereitos fundamentais das nais xestantes.

Se nos trasladamos a países en vias de desenvolvemento, as condicións de necesidade, desigualdade e pobreza das mulleres non deixan alternativas. Elas non elixen; elixe a pobreza por elas.

En definitiva o aluger de ventres e a merca de bebés dáse nun contexto transnacional de desigualdade social e de xénero moi forte, no que as persoas privilexiadas sacan proveito unha vez máis da situación de pobreza das mulleres para veren cumpridos os seus desexos.

Foi preciso que unha famosa e rica se presentase cunha bebé froito dun ventre alugado para que novamente o patriarcado saque as suas garras e volte a plantexar a legalización desta práctica. A verdade é que resulta indignante, pero as mulleres feministas e solidarias non podemos esquencer as mulleres pobres que son as que verdadeiramente están a ser explotadas en moitos casos por outras mulleres en connivencia co patriarcado.