Otra merdée...

Ahora mismo, y tras conocerse la aparición de otro escándalo –el de los papeles contra el señor Gómez Besteiro, supuestamente anónimos pero que el PP ha entregado a la autoridad judicial– es lícito suponer que la gente del común rebose indignación, por no decir repugnancia. Y no solo por la supuesta actuación de políticos, lo que amplía las dimensiones de la merdèe en la que se ahoga mucha gente de ese oficio, sino también –y eso es todavía más grave– la sospecha de que aquí hay espionaje ilegal, escuchas e intenciones perversas. De tal modo que nadie puede extrañarse de que cualquier ciudadano/a, incluidos los de “a pie”, mire con frecuencia hacia atrás por si alguien lo/a sigue.

Este es un asunto tan feo como serio, demasiado para que se especule que solo se trata de “guerra sucia” que suele acompañar a la profesión pública, y que se acrecienta todavía más en cualquier antevíspera electoral como la que se vive. Por eso hay que insistir en dos puntos clave: es exigible una información exhaustiva y a la vez, mantener viva la presunción de inocencia. Ambos a la vez y en serio, dejando al margen –por completo– las supuestas ventajas que para unos pueden derivarse del episodio y los daños que implique para otros. No será cómodo, acostumbrado como está ese oficio a condenar o absolver no en base a la razón sino a la militancia del acusado, pero quizás en Galicia ayude el “sentidiño” al que todos apelan cuando pintan bastos, que exige no ya explicaciones, sino una detallada información acerca de quién pueda ser responsable –si lo hubiere, y aparte la judicial– y, demostrado.

El presidente de la Xunta y del PP –que aún no lo era cuando supuestamente se inició el asunto–, ha negado que su partido esté involucrado como tal. Y el señor Rueda merece, en opinión de este ciudadano que lo escribe, todo el crédito personal e institucional, desde la convicción de que habrá abierto ya la pertinente investigación a fondo. Porque basta de deteriorar la imagen de la Política democrática, que al final acaba destruyendo el sistema mismo, el menos malo de todos los que existen, rememorando algo parecido que en su día dijo Lord Churchill. Eso que este país conoce muy bien porque es una constante en el último siglo y medio.

Se ha dejado escrito que la gravedad del asunto crece en la medida en que pueda interpretarse con clave electoral, cerca como está el 18-M. Y también la convicción personal de que su dimensión tendría que alejar a cualquier grupo realmente serio de esa hipótesis, al menos hasta que se pruebe cierta. Es natural la sospecha, porque las fuerzas políticas, cuanto más se acercan unas elecciones, más crecen sus nervios y con ellos la posibilidad de cualquier desatino. Por eso la denuncia de un partido, acusando a la candidata a la Alcaldía de Lugo por otro partido a la que los sondeos dan serias opciones, induce a la sospecha. Ojalá que infundada, tanto la del remitente como la cualquier caso perjudicada, por el bien de todos y –cabe insistir– el del sistema.

Dicho todo ello, urge una reflexión sobre el rumbo que está tomando la res pública. Especialmente en Galicia, donde hasta ahora apenas se habían conocido casos relacionados con las corrupciones económica o política, exceptuando aquella “cruzada” que abrió la jueza de cuyo nombre más vale no acordarse y que se saldó con sobreseimientos generalizados, un enorme daño, ojalá que reversible, para la honorabilidad de personas inocentes, dolor de sus familias, sobreseimientos masivos y grave perjuicio para la imagen de instituciones y Administraciones. El mal está hecho, pero repetirlo sería un error todavía más grave, imperdonable, para la imagen del sistema y aún de Galicia. Y por ese motivo, para evitar mas merdée, es básica la clarificación y, en caso de confirmarse que hubo mala práctica, apartar de la vida pública al responsable.