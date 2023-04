Gallaecia e touradas

A tourada oficial portuguesa foi regulada polo Estado e de acordo cos principios pombalinos da Lei da Boa Razão que prohibe a morte, a espada ou a “farpa”, do touro. Isto, no pasado, deu lugar á aparicións dos “moços de forcado”, ou sexa patrullas de voluntarios ou amadores que pegan no bicho por riba e por baixo e mais polo rabo, para reducilo a inmobilidade como apoteose do acontecemento. O espectáculo do “caporal dos forcados” incitando ao touro con abaneo das cadeiras á voz desafiante de “toiro, toiro, toiro” (ou de “boi, boi, boi”en casos máis enxebres) é algo que non se esquence, sobre todo se o escenario é unha praza “campina” do Centro ou Sul de Portugal.

O caporal recibindo a testarada no peito e collendo o touro polas gallas convértese no punto culminante da festa de touros portuguesa. O caporal acompañará o toureiro, de a pé ou montado na volta á praza e recibirá con el os aplausos e obsequios que os entusiastas lles lanzan. No mesmo rango o cabaleiro en praza ca o forcado do pobo. A xente meridional de aló embaixo ama o touro de lida (non o mata) e tamén goza del no campo ceibe como se mira nestes versos de Filinto Elisio: “E o touro vencedor em cem pastios / que se ufana do corno desmochado...” Este touro bravo desaparece no Norte Galaico de Portugal para deixar paso a beleza, caseña e toxeira, das razas de vacún “minhota”, pisca ou cachena, barrosa. E o touro das devesas de aciñeiro do Sul retírase para dar paso á veneración do “boi do povo” ou reprodutor comunal que é icona semovente e símbolo identitario das freguesías, coma tal do Barroso que ten centro en Montealegre, e tamén foi dos municipios galegos e raiotos de Muíños, Randín e outros. Referímonos agora ás “chegas” ou “loutas” de bois colludos que apaixonan os populares daquela montaña e que, as autoridades españolas en Galicia, perseguen e dificultan.

Belas páxinas do recordado Bento da Cruz deixaron para sempre filmada a chega barrosá de bois e a emoción que electriza os asistentes co bater de testas e corna do boi fecundo que acompaña o galaico, de aquén e de alén fronteira, na aventura milenaria da chega que vai do neolítico aos castros e, destes, ao mundo contemporáneo e a data que leva impresa este exemplar de FARO DE VIGO. Con certeza a corrida de touros española non para de esmorecer e de ser combatida. Ela sempre foi allea a Galicia e tamén bastamente rexeitada entre nós. Lembren aquel “Lástima de bois!” como pé dun deseño antitaurino de Castelao.