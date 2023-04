Cuatro Cosas

Dice avecilla que ni con Maroto, ni con la moto: lo de la MAT –Muy Alta Tensión– que Stellantis solicita –desde hace años– ha entrado en los cajones del Ministerio y puede que la conexión acabe como dice la canción de Mambrú. O sea, que se fue a la guerra (burocrática) y nadie sabe cuándo vendrá. Y en una época en la que coincide con cambio de ministro, hay quien cree que va no ya para las calendas griegas, sino para las hititas, que aún quedan más lejos. Ojo...

No obstante, es posible que alguien, allá en el rancho grande madrileño, no haya informado al nuevo titular de la cosa que la multinacional advirtió muy en serio de que la conexión a esa red era clave para aumentar y diversificar la producción. Y esto, a su vez, decisivo para mantener la ubicación de la factoría donde está, que es, por si alguien se despistó, en el suroeste, en Vigo (Galicia) y forma parte imprescindible de la economía del Reino. A ver si así espabilan. ¿Eh?

Hablando de avisos, la empresa añadió dos al citado. Uno, cuando decidió abrir en Marruecos una fábrica de elementos que podría haber quedado aquí. Y otra, la más reciente, amagando con ubicar en Portugal otra factoría, ésta de baterías next generation. O sea que, si los petrusianos no espabilan, al nuevo delegado del Gobierno no le va a quedar otro remedio que ponerse el cilicio. echar mano de un flagelo y hacer penitencia en la puerta de Moncloa. Uyuyuy...

(O, también, despierte a los llamados “poderes fácticos” de esta tierra, que no dan muestras de ser lo que dicen que son. Hasta ahora, añade Anacleto, se han limitado –y no todos– a enviar algunas notas e incluso media docena de llamadas telefónicas. Pero en tono de amiguetes, como si quedaran para una partida de julepe. Menos mal que el senador JG presentó varias iniciativas que, si no, asunto olvidado. O, lo que es aún peor, cuestión adormecida. Y good bye. ¿No?