Hai unhas semanas vimos como un partido político fixo uso dunha das ferramentas que ten a Democracia, como unha moción de censura cuns fins cando menos pouco claros no ámbito do interese xeral da sociedade.

Pois agora nos toca aos silledenses. Porque outras das ferramentas que a Democracia outorga aos partidos políticos no ámbito municipal é a posibilidade de poder celebrar plenos extraordinarios para tratar aqueles temas que pola sua urxencia non deban esperar a unha sesión ordinaria (que no Concello de Silleda se realiza cada dous meses ). Esta boa ferramenta pública é, como a moción de censura , para usos de carácter extraordinario e excepcional. E vemos con estupor como unha persona a está utilizando en beneficio propio, quizais para saciar as súas ansias de poder.

O pasado xoves día 30 celebrouse un pleno ordinario no Concello de Silleda, pleno que pon a disposición da oposición instrumentos tan eficaces para o debate e control do goberno como son as mocións – nas que ademais de debatir o tema proposto se vota e se toman resolucions–, ou as preguntas donde calquer concelleiro ou concelleira pode plantexar o que crea convinte ao executivo municipal.

En lugar diso, asistimos incrédulos , primeiro vendo como pasa o turno de presentar mocións donde só se presentaron duas (debatidas e aprobadas por unanimidade ) e despois, ao día siguiente como o voceiro do Partido Popular solicita un pleno extraordinario para debatir sobre fondos europeos e reprobar ao alcalde. Por segunda vez en menos de un ano, solicita dita reprobación. A primeira, por construir un paso elevado reductor de velocidade no entorno do CEIP de silleda para dar máis seguridad aos nosos nenos e nenas. Agora, por ser o Concello da provincia de Pontevedra, dentro da nosa categoría, que máis fondos europeos capta.

Un pleno extraordinario que ten un coste certamente importante para os veciños e veciñas de Silleda (os concelleiros do goberno renunciarán a cobrar a asignación que lles corresponde ). E que se pide en apenas 24 horas despois doutro pleno ordinario e a pouco máis dun mes para que os veciños e veciñas aproben ou reproben a quen crean convinte. Esta é sen dúbida unha clara distorsión das institucions, que deberían estar a disposición da sociedade e non dos intereses dun partido e os beneficios persoais.

*Alcalde de Silleda