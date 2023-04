No es posible disociar la evolución de la industria pesquera de las grandes armadoras de capital gallego, principalmente vigués, de mediados del pasado siglo. El desarrollo de la flota congeladora, los buques factoría, los aparejos de nylon o las sociedades mixtas habilitaron el camino del sector hacia una supervivencia amenazada por la extensión de las aguas territoriales, conflictos como la Guerra del Fletán, el cerco a los bacaladeros o el impacto de la entrada de España en la antigua Comunidad Económica Europea (CEE).

Fue un proceso en el que participaron compañías históricas –alguna malograda– como Casa Mar, Vieirasa, Pereira, Pescapuerta, Copiba o los Molares. Y, desde luego, Pescanova. El engranaje era perfecto en sus comienzos, con una médula directiva puramente industrial y con un equipo, comandado por Alfonso Paz-Andrade, que consumó la expansión del negocio por todos los mares del mundo. Un éxito que continuaría después bajo la batuta del hijo del fundador Manuel Fernández de Sousa, más enfocado hacia un crecimiento menos orgánico (es el que se obtiene de los activos ya disponibles de una empresa, sin comprar otras) y apostando sin ambages por la acuicultura. La elevada deuda con la que se manejaba Pescanova –el rescate de Fraga fue determinante para no perder la empresa, ya entonces, a manos de Unilever– fue una seña de identidad de su presidencia.

Pero era relativamente rentable, tenía financiación –Méndez y su Caixa Galicia fue un gran mecenas–, una marca a prueba de bombas (y quiebras) y los desmanes corporativos y no corporativos de Fernández de Sousa quedarían casi siempre en un segundo plano político y mediático. Cuando no pudo construir su macroplanta de rodaballo en el paraje protegido de Touriñán se la llevó a Mira (Portugal), una inversión ruinosa de la que salían más peces muertos por hipoxia que para llevar al horno; formó un auténtico ejército en Mozambique, con personal no habilitado para ello y sin haber aclarado jamás qué sucedió con la tripulación del marisquero "Vega 5"; una maza de hierro desde un despacho de Chapela que quiso ser el número 1 del mundo a cualquier costa.

"Una década después de instar la quiebra, la mayor multinacional pesquera de España persiste en su lucha por la rentabilidad, con una durísima digestión de la deuda concursal y con un futuro sin aclarar"

La sentencia firme del Tribunal Supremo constata que Fernández de Sousa dirigió un equipo directivo que falseó las cuentas, facturas e inventó clientes para seguir disponiendo de oxígeno bancario y ocultar su situación de quiebra técnica. Y también, pese a la incesante justificación de que todo lo hizo por el bien y el único interés de la compañía, el fallo también certifica su intento de desviar a Hong Kong más de 4,65 millones de euros, que previamente había prestado a Pescanova SA. Los hechos probados están claros, pero también la terrible herencia de su gestión: una década después de instar la quiebra, la mayor multinacional pesquera de España persiste en su lucha por la rentabilidad, con una durísima digestión de la deuda concursal y con un futuro sin aclarar.

El proceder de Fernández de Sousa ha sido fiscalizado y penalizado judicialmente –el castigo social puede ser igual de doloroso para ciertas élites empresariales--, con una reprimenda penal que ha de servir de enseñanza y escarmiento. El Supremo, en un auto de aclaración notificado esta semana a las partes, ha rechazado los argumentos del expresidente de Pescanova, que apelaba a un error de cálculo para rebajar su pena de seis a cuatro años y nueve meses de cárcel. Su entrada en la penitenciaría es inminente, a falta de que el tribunal dicte auto de ejecución de sentencia y dé a Sousa un plazo voluntario para su reclusión.

El correctivo que ha recibido el empresario ha de servir de advertencia no solo a los miembros de alta dirección de una empresa, cualquier que sea su objeto de negocio, porque los hechos tienen consecuencias con independencia de cuánto poder se arrogue por su cargo; también para las administraciones públicas –autonómicas, locales, estatales y hasta comunitarias– y las entidades bancarias, porque la laxitud con la que ambas vieron pasar el crecimiento de la burbuja de Pescanova SA es imperdonable, amén de que veremos que las pérdidas se habrán socializado al extremo cuando todo este proceso termine y toque hacer balance.