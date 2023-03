Hay reencuentros y reencuentros, y el que se produjo hace unos días es de los que marcan época. La plantilla del Sárdoma infantil-juvenil que hace cuarenta años se convirtió en el equipo hegemónico de Vigo se volvió a reunir en una cena histórica. Gran parte de la plantilla que dirigió Jose Manuel Alonso compartió anécdotas, recuerdos y muchas risas de un tiempo glorioso. De pie, Miguel, Rogelio, Justo, Mario, Millara, Fran, Paco y Jose Manuel. Agachados, Jose, Monchi, Antonio (el gran “Bazoka”), Nardi y Javi. Por fuera quizá parezcan algo cambiados, pero por dentro siguen siendo un grupo de grandes chavales. ¡Hala Sárdoma!

Tomiño será mañana sede de una cita con el maldito Panero

La poesía nos llevará mañana por razones del guion, a eso de las 12.30 horas, al hotel Nueva Colina de Tomiño, en su Praza do Seixo, a J. Benito Fernández, allí nacido por la gracia de Dios y residente en Madrid, y a quien esto escribe. A él, porque va a presentar entre su gente su última biografía, El contorno del abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero. A mí, porque debo hacerle el introito a obra de poeta tan maldito, fallecido años ha en un psiquiátrico aunque por la vida que llevó debería haber fallecido antes. Con esta obra, que es la segunda edición con 150 páginas más, me ha sorprendido J. Benito por la minuciosidad con que describe la vida de Panero, producto de seguro de un trabajo anterior de magnitud mastodóntica. Con el mismo, sumado a otras biografías ya publicadas como la de Haro Ibars (otro maldito), Sánchez Ferlosio y Gide-Barthes, este tomiñés residente de casi siempre en Madrid, con muchos años en TVE, se sitúa entre los principales biógrafos españoles. Yo quedé prendado de la lectura sobre Panero, que no tiene desperdicio y presentaremos mañana en ese hotel Nueva Colina. Apuesto que allí estarán Mané Villa y Juan Peixoto.

La Colina de los Campos

¿El hotel Colina? Sí, hombre, ese cuyo origen está en el restaurante Las Colinas, en el terreiro de la parroquia de Tebra, frente a la iglesia románica de Santa María. El propietario, Alberto Campos, en los años sesenta fue ampliando una pequeña tienda hasta convertirla en un restaurante afamado por la celebración de bodas. Era tal el número de banquetes que hizo célebre la parroquia. Más tarde adquirió un solar en la plaza del Seixo (Tomiño) y construyó en los años ochenta el hotel Nueva Colina. Hoy está al frente el hijo Moncho Campos, que mantiene abierto todos los días del año.

Lo del rugby, con bodegón de puntapié en la Reconquista

En la atardecida de hoy se abrirán los puestos del barrio viejo vigués, donde habrá de todo sin que falte el choripán. Me llama la atención uno que montarán los veteranos de rugby del Melgachos vigués, en colaboración con uno de sus secuaces, Néstor Torres el del Fai Bistés. Allí, además de choripanes y suculentos criollos de la carnicería Siga la Vaca, que tutela otro de los secuaces, van a presentar cerveza artesanal Hooker, edición especial de Reconquista de otro de los jugadores, y lo harán amables y fornidos rugbier que os atenderán en la plaza de la pasarela de A Laxe. En estos tiempos menguados que nos asolan, bueno es darse un respiro con la flor de la canalla del rugby vigués, forneciendo el cuerpo en su bodegón de puntapié.