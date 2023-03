Islas Cíes: hacia un reconocimiento mundial de la UNESCO

El Parque Nacional de Doñana, el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Garajonay forman parte de la lista de Patrimonio Mundial, en el caso de este último desde hace casi 40 años. O sea, son lugares con un “valor universal excepcional”. Y esto lo dice la UNESCO que, basándose en una serie de indicadores, ha considerado que esos espacios naturales merecían formar parte de ese club selecto. ¿Podrían las Islas Cíes ser declaradas Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué piensa la sociedad gallega a este respecto? Pues bien, en un estudio reciente hemos encuestado a 774 residentes en Galicia sobre las candidaturas a Patrimonio de la Humanidad que atañen a las Islas Cíes. Y sí… candidaturas con “S” porque, aunque muchos no lo saben (de hecho, un tercio de las personas encuestadas), desde hace unos años hay dos iniciativas que persiguen que las Islas Cíes sean incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Una es promovida por el Ayuntamiento de Vigo y considera exclusivamente la inclusión de las Islas Cíes, mientras que otra es promovida por la Xunta de Galicia y considera el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas, en el cual además de las Islas Cíes también encontramos Ons, Sálvora y Cortegada. No entramos aquí en la lucha de poderes, aunque obviamente muchas razones políticas pueden estar detrás de esas dos candidaturas.

Lo importante es que podemos estudiar cuestiones científicas y sociales, que son las que aquí nos van a ocupar. Pues bien, el análisis de los datos obtenidos en esa encuesta muestra que dos tercios de los encuestados prefieren la candidatura de las Islas Atlánticas, frente a un quinto que prefiere que se promueva la de las Islas Cíes en solitario. Obviamente, en toda encuesta hay gente que prefiere no contestar y otra que no quiere que se promueva ninguna de las candidaturas planteadas (estos son pocos y representan solo el 2,5% del total). En conclusión: la sociedad demanda promover que nuestros espacios naturales más representativos tengan reconocimiento a nivel internacional. Y no solo las Islas Cíes, sino todo el conjunto que conforma el Parque Nacional Islas Atlánticas.

Independientemente de que las candidaturas a Patrimonio de la Humanidad requieren mucho más que expresar un deseo, a veces un elemento aislado (la parte) podría tener más fuerza que un conjunto (el todo). Pero los humanos solemos comportarnos así: cuanto más mejor… eso se aplica a muchas esferas de la vida cotidiana, y el medioambiente no iba a ser una excepción. Pero no deberíamos ver este asunto como un problema de rivalidad, pues lo importante es que observamos que existe una elevada demanda social para que un espacio natural tan emblemático como las Islas Cíes sea promovido a Patrimonio de la Humanidad, ya sea como “parte del todo” o como “parte aislada”.

Pero por ahora lo que tenemos es una candidatura presentada hace ya bastantes años del Parque Nacional Islas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, y otra que se presentará en breve de las Islas Cíes como candidata a Geoparque mundial de la UNESCO, quizás para algunos lejos de Patrimonio de la Humanidad, pero indudablemente significando un paso más hacia un reconocimiento internacional y a una etiqueta diferenciadora de la que solo 177 espacios naturales de 46 países del mundo pueden presumir. Sea como fuere, nuestros espacios naturales más valiosos seguramente se merecen todo tipo de reconocimientos y los decisores políticos, haciendo caso de esa demanda social, deben actuar en consecuencia y buscar la mejor fórmula para conseguirlo.