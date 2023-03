Vigo celebrou o Día da Reconquista como festa central do seu almanaque laico. No pasado, o 28 de marzo era día grande do españolismo oficial, do viguismo chauvinista e do neocatolicismo radical. A festa evoluíu e, co tempo, converteuse nunha celebración alegre do pasado da cidade e Terra de Fragoso.

Céntrase nunha evocación local da Guerra Peninsular antinapoleónica. O bonapartismo fora froito do xacobinismo que, na Revolución Francesa, lograra anular a nobreza, o clero e a monarquía como bloque dominante do Estado. Tal transformación radical foise estabilizando, codificada por Napoléon, quen tratou de a expandir por Europa, de Moscú a Lisboa pasando por nosoutros. As clases sociais que, en España, se lucraban co sistema señorial, enmascararon a súa repulsa co patriotismo e camuflaron co arrecendo relixioso o que era medo á perda do poder político e económico.

O rei Xosé de España foi odiado e ridiculizado en cántigas e deceres burlistas. Chamáronlle “Pepe Botella”. Coa invasión do exército francés, os cregos e frades predicaron a insumisión no nome da Fe, e masas populares obedeceron a eito. Moitos liberais acataron a autoridade de Xosé e foron considerados afrancesados. Outros, non menos partidarios da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade, sumáronse aos reaccionarios e combateron o invasor. Vexamos o caso de Bernardo González del Valle, “Cachamuíña”. El era un xove oficial de carreira que figura entre os protagonistas da chamada Reconquista de Vigo, onde asumiu funcións de mando, semellantes aos do tenente portugués Almeida, se cadra coma enlaces secretos ambos co estado maior peninsular de Wellington.

"Cachamuíña, ao retirarse Napoléon da Península, foi expulsado do servizo polo absolutismo triunfante"

Cachamuíña, ao retirarse Napoléon da Península, foi expulsado do servizo polo absolutismo triunfante e viviu o resto da vida dedicado a traballos de contábel privado na súa casa das aforas de Ourense. En canto a Pablo Morillo, até mesmo parece mentira que aínda teña estatua e lle dea nome a unha rúa de Vigo. Este virachaquetas múltiple e sanguinario foi capaz de servir sen empacho tanto aos Cen Mil Fillos de San Luis franceses absolutistas coma aos liberais (cada quen ao seu tempo). Morillo pasou á historia, entre outras ignominias, coma represor absolutista dos liberais de Vigo en 1823.

A Festa viguesa da Reconquista non mudou de nome, mais si de forma e, mesmo, de contidos. Agora apreséntase callada de signos intensificadores galegos e amabelmente anacrónicos, coma automostración do casco histórico ao que todos desexamos a nova vida que está a conseguir despois de longos anos de desprezo público. No relato dramatizado, os personaxes populares triunfan sobre as xerarquías da crónica oficial da Reconquista: Cachamuíña en especial e tamén Carolo, o vello mariñeiro do Berbés. Bragado avísanos da incorporación ao cadro evocativo dunha Aurora cortada polo patrón das mulleres guerreiras de Ariosto e de Pondal. E a Reconquista de Vigo continúa, aínda que sigamos sen sabermos ben por que se chama así.