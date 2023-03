¡Paula Alonso de cumpleaños hace unos días! No sé cuántos años cumplió Paula pero sí sé dos cosas al menos: son pocos para lo que le queda por delante y esta logopeda en el Centro Residencial Castro Navas de autismo, en Nigrán, nieta de aquel arquitecto Pedro Alonso que con Castro Represas tan singulares edificios dejaron en Vigo (y cuyo padre formó también estudio con el hijo del otro) es mujer tan afable y comprometida que no cabían los amigos en el espacio Mahou a donde la llevaron engañada sin saber del espléndido recibimiento que le prepararon. Ya veis por la foto. No hubo fiesta, hubo fiestón con grupo de música en directo. ¡Felicidades, Paula!

En El Cormorán, con Peláez y Bartolomé Benito, escritores

Yo creo haber comido en El cormorán de Santander, mirando a la playa de El Sardinero, con cocina un tanto refinada, y el domingo estuve en El Cormorán de Vigo con dos amigos que no voy a decir que sean del alma para que no me relacionen con Francisco Camps y su Álvaro Pérez, alias El Bigotes, pero digamos que nos sobran protocolos. No estábamos muy famélicos y tanto el ex profesor de Ingeniería Metalúrgica y escritor Jose Mari Peláez (los últimos Honor y rebeldía y El más allá y otros relatos) como el profesor de Literatura Fernando Bartolomé, que acaba de publicar con el Puerto de Vigo su novena novela (Gondomar. El embajador. Diplomacia y arcabuces) nos contentamos con compartir un excelente cocido y un no menos sabroso bacalao a la plancha. Del libro de Bartolomé, que presenta en Vigo el lunes, ya hablaremos por lo mucho que nos toca pero a él le vi tan farruco e ingenioso como siempre tras dar el tiro de gracia a las 623 páginas del libro. José Mari Peláez llegó con su poderosa nariz vasca tocada por no sé qué evento pero en forma, aunque no sea la que tenía con 40, a sus más de 80 tacos de sabiduría, me regaló un precioso artículo suyo sobre Valle Inclán y otro sobre este escritor firmado por Pío Baroja, al que visitó de la mano de su padre en su casón de Vera del Bidasoa. Hicimos un trío tertuliano de lo divino y humano.

¡Qué Mary, la de Quintero!

¡Qué 91 años tiene mi querida Mary Quintero y qué magna exposición de su obra se va a inaugurar en octubre en el Museo del Mar, auspiciada por la Xunta! ¡Tendrá 91 pero el otro día se fue a una cena festiva de mujeres y, tras bailar, volvió por su cuenta a su casa de madrugada y ahora está volcada en el collage aplicado a la foto pintura con su sobrino, Roberto Quintero, que hace las fotos! Pero a lo que iba es que nuestra Quintero, que a tantas generaciones de vigueses inmortalizó en su estudio, va a tener poderosa exposición de su obra en el Museo del Mar y de seleccionarla se han encargado Carmen Corgo, del Museo de Pontevedra, y José César LLana, director del Etnolóxico de Ribadavia. No solo integrará objetos que formaron parte de su trabajo, como cámaras, pupitres de retoque, focos, fondos pintados, filtros para los objetivos hechos por ella... sino una extensa selección de fotos realizadas desde 1947 que van desde las fotos de familias, bodas, a las de teatro, moda, orquestas... No hace mucho que recibió un homenaje sencillo pero sentido tras incluirla la abogada y escritora viguesa Isabel Blanco en su libro Galegas nas artes (edit. Belagua), en noviembre del pasado año, justo cuando cumplió los 91 tan campante.