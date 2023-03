Municipalismo nacionalista en Galicia

Xosé Manuel García Crego acaba de lle doar á Fundación Penzol o seu arquivo político persoal, o que converte esta entidade viguesa nun lugar indispensábel para a investigación sobre a resistencia de esquerda nacionalista ao réxime de Franco e ao da Transición ou Reforma. O activista que queima, acurrado pola policía, libros e escritos cuxa posesión o inculparía a el e danaría á propia organización constitúe un caso frecuente nos períodos máis duros do combate contra o réxime represivo e as súas continuacións. Toda incorporación dun arquivo de Resistencia a un centro de documentación seguro constitúe unha acción de salvamento que non pode senón reforzar os estudos históricos.

Crego foi un dos cadros novos que, nos pasados anos setenta, se ocuparon das distintas frontes nas que se multiplicaba a UPG. Na década dos oitenta el participou do continxente que erguía o independentismo marxista que se organizou como PGP, coma Galicia Ceibe (OLN), logo FPG.

Na Fundación Penzol achábase xa catalogada e e dispoñíbel unha colección de Espiral. Periódico galego de pensamento crítico que se distribuiu na década de 1980 desde a cidade portuguesa do Porto. Crego foi responsábel, en todos os niveis de produción, do xornal Espiral. Chamamos agora a atención do número 2 desa publicación correspondente a xaneiro-febreiro de 1983. Nin o nome de Crego nin o doutros colaboradores figura nun texto que se presenta como fóra de paxinación baixo a responsabilidade colectiva de Galicia Ceibe (OLN). Título: “A Parroquia (e o Barrio). Polo seu recoñecemento político administrativo”. Trátase dun chamamento no que se tivo moi en conta o programa fundacional da UPG no seu punto 7 : “A organización administrativa do campo galego terá por núcleos as organizacións tipo Parroquia, que se integrarán na Bisbarra. Os territorios urbanos serán administrados por Concellos, compostos de Distritos”.

O texto de Espiral que estamos revisitando, publicouse ás portas dunhas eleccións municipais coma as que hoxe se aproximan e acumula a virtude de explicar o sistema de autarquías que rexe na República Portuguesa coma modelo de funcionamento para Galicia. Conclúe coa necesidade de relanzar o poder local galego poñendo en vigor administrativo as freguesías rurais e barrios urbanos coma células básicas da administración do territorio. A reivindicación da freguesía galega administrativa é histórica e permanente no nacionalismo contemporáneo. Pero o nacionalismo vixente non quixo nin quere cumprir o mandato de Castelao alí onde tivo e ten poder para facelo.