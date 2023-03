El desafío “on line”

Resulta evidente al menos para quien no cierre los ojos, que al comercio gallego le hace falta una reconversión. Y no es una opinión personal: las cifras y estadísticas que acaba de publicar este periódico son lo bastante significativas como para deducir que los desafíos que plantean los gigantes, y no sólo ellos, de esa actividad en un momento como el que se vive no podrán ser asumidos por el comercio tradicional gallego. Y es una desventaja que no se compensará con las ayudas o subvenciones de la Xunta, el Gobierno central e incluso el europeo: la supervivencia necesita algo más, sea la citada reconversión o un plan de mantenimiento que exigiría cambios drásticos.

En cualquier caso, cambios radicales a los que el sector no ha sabido enfrentarse a tiempo, en buena parte, y eso es obvio, por la magnitud de la competencia, la inevitabilidad de impedir que lleguen al mercado las fórmulas más modernas para competir y, también, porque la demanda ha cambiado, y lo ha hecho a fondo. Ya no es una cuestión de que las modas varían: es que ahora las marcan no un puñado de personas, sino las inmensas maquinarias de grandes potencias multinacionales. Que, además, van a por todas, incluido el tradicional pequeño comercio, o al menos especializado, local, casi familiar que durante tanto tiempo ha satisfecho las necesidades de la gente del común en Galicia. Todo ello a pesar de los esfuerzos realizados por los propios comerciantes. Pero ahora la tarea de sobrevivir es mucho más dura y con menos posibilidades de lograrlo que nunca. Sobre todo cuando, además de lo dicho, los gobiernos no supieron o no quisieron ver lo que se avecinaba, a pesar de que no faltaron avisos, señales y hasta profecías. Y no se trata, conste, de mostrarse pesimista: es sólo realismo ante la evolución de los tiempos y con ella las costumbres de los clientes. Un comercio como el gallego, con las excepciones –que existen, pero que por desgracia no son demasiadas– no puede resistir el empuje de quienes controlan prácticamente todo. (No es una metáfora. Desde el origen de la mercancía, su producción, su distribución e incluso su sistema de venta, eso que llaman “on line” y que lo puede hacer todo en horas veinticuatro. Y no es precisamente que a los comerciantes de proximidad les haya faltado imaginación para llevar al teatro sus musas, sino simplemente que a este paso se van a quedar sin escenario. Las cifras –conviene recordarlo– publicadas por FARO DE VIGO eliminan dudas y sobre todo resultan significativas en favor de cuanto aquí se deja escrito, bien que a modo de opinión y en absoluto de sentencia. Porque se habló de lo obvio y quedó algo que añadir: las cosas aún tienen remedio). Ocurre, eso sí –y hay que insistir, porque es procedente– que el comercio de proximidad es uno de los sectores en los que los trabajadores autónomos tienen un protagonismo especial, y con ellos progresa la economía gallega. Es por eso por lo que la Xunta, en el ámbito de sus competencias, que son casi plenas, ha de apoyar sin fisuras la supervivencia del sector ante el reto del “on line”. Habrá de elaborarse un Plan de Modernización pactado con los comerciantes, y que reconozca su realidad y la otra, la de que en la UE no se contempla la eliminación de libertades, entre ellas la de mercado, pero sí la adaptación a los nuevos tiempos de cuanto valga la pena conservar y mejorarse. Y el comercio gallego entra de lleno en esa definición, como sin duda sabe su gobierno. Manos a la obra, pues, que aún hay, pero no sobra, tiempo.