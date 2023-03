“Primum vivere...”

Una de las características de la España actual es la prioridad que, política y sobre todo legislativamente hablando, se otorga a sectores muy minoritarios, y desde el punto de vista electoral casi insignificantes, que la mayoría de la población tiene por, cuanto mucho, aplazables. Y eso, se quiera o no, trastoca la realidad y produce, o puede hacerlo, daños importantes a sectores económicos que quizá no respondan a la condición de indispensables, pero –sin duda– lo hacen a la de necesarios. Es el caso de las iniciativas, casi siempre respaldadas con docilidad –que sólo se explica por la dependencia de la aritmética parlamentaria– por la parte más numerosa de la coalición.

Está sucediendo con diferentes leyes que han provocado polémicas e incluso algo más, entre los socios de gobierno, y va a ocurrir ahora con otra Ley, la de protección animal, que parte de algo aceptado y aceptable para la gran mayoría de los/as ciudadanos/as que tienen mascota. Y que deriva hacia prácticamente todas las especies de cuatro y dos patas, desde terneros a gallinas pasando por la notable cantidad de especies. Eso, que nace de una ideología respetable, se radicaliza y es dudosamente imponible mediante una ley –que, como gran parte de lo que se exagera, conduce a errores– y lleva a pensar que se equiparan los derechos de los animales y los de los humanos.

Como queda dicho, no se trata de criticar el cuidado en las formas y los modos de tratar a los animales, sino de tener en cuenta que algunas de las obligaciones que se derivan de esa ley pueden perjudicar los legítimos intereses básicos para la alimentación de los seres humanos. A modo de ejemplo, como para muestra basta un botón, puede citarse la noticia que publicó este periódico acerca de la afección a las granjas de porcino –que en Galicia no son pocas– de esa Ley de protección. Cuyo plan puede significar la reducción de su capacidad en unos 200.000 animales. Una cantidad que quienes regentan ese sector consideran lesiva no sólo para sus intereses sino también para los del mercado en general.

Eso podría extenderse –o, mejor dicho, sucederá– al precio de los productos de porcino, desde los chorizos a los lacones pasando por los jamones y todo lo demás. Otro efecto negativo más que se produce sin pensar en las consecuencias por la miopía de algunos grupos minoritarios que han olvidado el viejo aserto latino del primum vivere, deinde filosofare para darle prioridad a las ideologías llevadas al extremo en lugar de priorizar la calidad de vida y la protección de hombres y mujeres de un país. Eso, y la puñetera manía de la intervención del Estado en cuanto más pueda, mejor, y que está llevando a que entre los precios que se iban “salvando” –por poco, eso sí– de la enorme carestía creciente eran los jamones: ahora les va a tocar el turno.

Conste que quien aporta estas opiniones está de acuerdo con que no todo es medible, que las ideas tienen valor y que nada resulta reprochable entre aquellos que reclaman el respeto al planeta, respeto que abarca a todo lo hay en él. Pero la radicalidad y, a veces, la confusión en los conceptos lleva a tensiones del todo innecesaria. Eso es, siempre desde un punto de vista particular, lo que está sucediendo ahora en España y –de camino– en Galicia, pero resulta corregible. Sólo cuesta el trabajo de ponerse a la tarea y no mezclar churras con merinas. Ya lo aconsejó el refranero.