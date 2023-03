Cuatro Cosas

Vale: es cierto que, aquí, en Galicia, una de las características del buen humor es las retranca con que el personal caricaturiza algunas de las cosas que pasan, Por ejemplo, lo de la seguridad ciudadana, que desde que llegó este delegado del Gobierno ha disminuido de forma notable. Mientras el susodicho vive en la inopia –“a confesión de parte sobran pruebas”, dice un antiguo aforismo jurídico– la delincuencia común asciende un 32%. Oé, oé, oé...

(En la Delegación, según le cuentan a Anacleto, hacen una novena para implorar la ayuda divina en esa tarea y juegan a los barquitos. Oh, yes: aquello de “eme, tres, agua...” ytalytal. Pero con una variante: en vez de “hundir” acorazados, encuentran submarinos. De ahí que circule por los pasillos un apodo: “almirante Doenitz” (jefe de los sumergibles alemanes 1937-1945). Con una diferencia: el germano llevaba la cuenta, y aquí, no. ¿Por si lo cesan, acaso...?)

Mientras, en la jurisdicción, todo sigue igual: la Policía Nacional tiene la mitad de los efectivos que se necesitan, la Guardia Civil echa de menos un material que necesita, y las plantillas sufren la escasez de casi todo –incluidos los sueldos– y las policías locales van cada una por su lado, con las Juntas de seguridad. ¡Qué panorama, como para ir a san Andrés de Teixido ahora que algunos tienen el tiempo laboral contado! ¿No..?

Sin incordiar: al parecer, la autoridad correspondiente –civil, por supuesto– se enteró de lo de la megafactoría de cocaína de Cotobade (Pontevedra), con el maldito producto que pone en del mercado. Mientras, la Asociación antinarcotráfico reclama “más eficacia práctica” contra los mafiosos que entran y salen en algunas zonas “como Pedro” –es el refrán: no confundir– “por su casa”. Claro que las críticas, allá arriba, se camuflan como si no se hicieran. ¿Capisci...?