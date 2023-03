Son tan insaciables en lo culinario como jaraneros. Ahí tenéis, una vez más, a los de la peña “Os miñocas” que, como cada año desde hace muchos, se fueron al mesón de La Lamprea en Cabeiras para atacar a una formación de lampreas y rematar con un cabrito, sin que faltaran después los cantos, al son de gaitas, acordeones, bombos y tambores. Preocupada se le veía a Mary Carmen, la “mater nutricia” del mesón, según ella por los “oscuros intereses río abajo” que estaban afectando a la supervivencia y los precios de tan antiguo animal acuático.

Goretti Irisarri vuelve con un libro sobre el Vigo “nazi”, 1941

Tengo a mi izquierda en la mesa la novela de Manu Orío, 8 perros, cuyas 680 páginas acabé de leer hace más de un semana, con Vigo como eje. A mi derecha, aún por leer, tengo las 520 páginas de otra viguesa aunque residente en Las Palmas, Goretti Irisarri, que con su marido José Gil Romero tienen en la calle El enjambre, que hoy va a presentar ella en La Casa del Libro. Sí, también con Vigo en la mirada. Goretti es de los Hablé con ella (sus abuelos Irisarri le dieron un padre, Javier, y 13 tíos, todo un lobby familiar) y sé que es un thriller de espionaje en el Vigo de 1941. Es decir, se sitúa en el Vigo nazi, y en todo ese entramado de espías, de consulados, de refugiados europeos que trataban de huir, de tráfico de suministros al ejército de Hitler..., ese nudo internacional que era Vigo momentos antes de la segunda guerra mundial. Lo estoy ojeando y me parece una atractiva propuesta para sumergirse en ella. Goretti y su marido forman un tándem creativo hace ya 30 años. Mirad por dónde la literatura en común es un pegamento conyugal.

¡Qué bueno lo de Orío, tío!

Tengo que hablar del periodista y ahora de jubileta feliz escritor Manuel Orío, al que tanta gente conoce en Vigo, porque cuando me mandó su novela con sus 680 páginas me prometí dejarle como amigo por liarme con tan larga lectura. A eso se añadía que soy más lector de ensayo que de novela y, sin embargo ¡lo leí de cabo a rabo! Me admiró la trama compleja que ideó Orío, con un director de periódico en Vigo como protagonista, haciendo intervenir nada menos que a 60 personajes en sucesivos espacios en los que se va desenvolviendo el thriller, lleno de suspense. Orío tampoco ahorra datos colaterales de geografía, gastronomía… que indican un gran trabajo de investigación para situar la acción en escenarios que le dan verosimilitud. Por si te confundes, acaba con una lista de sus personajes y sus papeles y de las canciones citadas en la novela.

Jaume Bastos, el de la cacerolada antiindependentista

¿Os acordáis de aquel ciudadano catalán que en 2017 durante el proceso soberanista de Cataluña, cuando “masas oprimidas y despeinadas por el imperialismo español” andaban por las calles pidiendo independencia tuvo el valor de oponerse con una cacerolada de protesta, desde el balcón de su casa en Barcelona? Sí, aquel que ponía a todo volumen canciones de Manolo Escobar para contrarrestar la gritona algarada independentista. Pues es Jaume Vives, un periodista que ayer llegó a Vigo (y se supone que hoy seguirá aquí) para participar, como conferenciante, en la Jornadas Católicos y Vida Pública que hoy continúan en la sala de conferencia de Afundación en Policarpo Sanz, 23.